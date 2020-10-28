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    Шоу-биз

    «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини

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    <p>Певица Рита Ора показала снимок с отдыха на яхте</p> <div></div> - «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини

    Певица Рита Ора показала снимок с отдыха на яхте

    instagram.com/ritaora/

    Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях

    Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными летними фотографиями. Серия ранее неопубликованных кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных черно-белых фото 29-летняя знаменитость позирует в черном купальнике, на другом — в комплекте светлого оттенка с тонкими бретелями и бандане. На третьем снимке Ора запечатлена в халате, лежа на кровати с подносом еды. Другой кадр был сделан на борту яхты: на певице были бикини, солнцезащитные очки и множество украшений. В подписи к посту, который набрал почти 400 тысяч лайков, отмечается, что изображения были сделаны на пленочный фотоаппарат.

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    «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини
    «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини
    «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини
    «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини
    «Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини
    instagram.com/ritaora/

    Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Очень мило!», «Ты выглядишь такой счастливой», «Невероятная красота», «Люблю тебя, Рита, ты безумно вдохновляешь», «Горячо», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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