«Грудь выпадает!»: Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Рита Ора показала снимок с отдыха на яхте instagram.com/ritaora/

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными летними фотографиями. Серия ранее неопубликованных кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных черно-белых фото 29-летняя знаменитость позирует в черном купальнике, на другом — в комплекте светлого оттенка с тонкими бретелями и бандане. На третьем снимке Ора запечатлена в халате, лежа на кровати с подносом еды. Другой кадр был сделан на борту яхты: на певице были бикини, солнцезащитные очки и множество украшений. В подписи к посту, который набрал почти 400 тысяч лайков, отмечается, что изображения были сделаны на пленочный фотоаппарат.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Очень мило!», «Ты выглядишь такой счастливой», «Невероятная красота», «Люблю тебя, Рита, ты безумно вдохновляешь», «Горячо», — высказывались они.

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