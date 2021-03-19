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    Сергей Бабкин прокомментировал слова жены о его любовных похождениях на стороне

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    Сергей Бабкин прокомментировал слова жены о его любовных похождениях на стороне
    instagram.com/babkin_official/

    Музыкант отметил, что максимально откровенен с поклонниками

    Украинский музыкант Сергей Бабкин отреагировал на слова жены Снежаны о его изменах с более 100 женщинами.

    Артист не жалеет, что они с возлюбленной рассекретили эту информацию и отметил, что он всегда откровенен со своими поклонниками.

    «И если у нас получилось не уйти от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, решить ее, верю, что и у других это получится. Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно», - заметил артист.

    instagram.com/babkin_official/
    instagram.com/babkin_official/

    Напомним, в недавнем интервью Снежана Бабкина рассказала, как узнала, что Сергей ей изменял. Более того, женщина узнала, сколько раз муж сходил налево.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости Сергей Бабкин шоу-бизнес
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