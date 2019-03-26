Российские артисты уже бронируют Дворец «Украина» на «после выборов»



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Валерий Меладзе

Валерий Меладзе возвращается на украинскую сцену

На 10 ноября 2019 года в Национальном дворце искусств «Украина» запланирован концерт российского певца Валерия Меладзе. Артист выступит с программой «Свободный полет».

Примечательно, что первый за несколько лет концерт в Киеве певец даст после президентских выборов в Украине. Возможно, российский артист надеется на горячий прием публики и красную ковровую дорожку от нового украинского правительства, которое будет более лояльно относится к певцам из страны-агрессора.

На то, что за песнями Меладзе соскучились украинские меломаны, красноречиво указывает количество проданных билетов (отмеченные серым цветом места уже выкуплены поклонниками, - прим.ред).

Стоит отметить, что Валерий Меладзе не спешит афишировать свои концерты на территории Украины и на официальном сайте певца анонсированный концерт в Киеве не указан.

Тем временем жена Константина Меладзе, брата Валерия, певица Вера Брежнева заявила, что больше не считает себя украинской певицей.

Ранее сообщалось, что другой российский артист Александр Малинин во время концерта в Киеве также не указывал в своем гастрольном графике Украину.