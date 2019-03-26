  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Российские артисты уже бронируют Дворец «Украина» на «после выборов»

    • Розсилка
    Валерий Меладзе - Российские артисты уже бронируют Дворец «Украина» на «после выборов»
    Валерий Меладзе

    Валерий Меладзе возвращается на украинскую сцену

    На 10 ноября 2019 года в Национальном дворце искусств «Украина» запланирован концерт российского певца Валерия Меладзе. Артист выступит с программой «Свободный полет». 

    Примечательно, что первый за несколько лет концерт в Киеве певец даст после президентских выборов в Украине. Возможно, российский артист надеется на горячий прием публики и красную ковровую дорожку от нового украинского правительства, которое будет более лояльно относится к певцам из страны-агрессора.

    На то, что за песнями Меладзе соскучились украинские меломаны, красноречиво указывает количество проданных билетов (отмеченные серым цветом места уже выкуплены поклонниками, - прим.ред). 

    screenshot_8_07

    Стоит отметить, что Валерий Меладзе не спешит афишировать свои концерты на территории Украины и на официальном сайте певца анонсированный концерт в Киеве не указан.

    screenshot_9_08

    Тем временем жена Константина Меладзе, брата Валерия, певица Вера Брежнева заявила, что больше не считает себя украинской певицей

    Ранее сообщалось, что другой российский артист Александр Малинин во время концерта в Киеве также не указывал в своем гастрольном графике Украину.

     Читайте также: Війні кінець? Росіяни знову захопили «Україну»
    российский артист артист Украина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ