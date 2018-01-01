Психолог раскрыл секрет привлекательности Олега Винника

Артист прославился благодаря тому, что его сценический стиль сегодня в тренде

Поклонницам украинской эстрады, которым за 40, нравится мужской стиль, которого строго придерживается артист Олег Винник. Он заключается в том, что в одежде артист отдает предпочтение классике, а в поведении – предельно сдержан. Как отмечает психотерапевт и сексолог Александр Коломийчук, именно такие черты являются наиболее сексуальными в



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Олег Винник

Артист прославился благодаря тому, что его сценический стиль сегодня в тренде

Поклонницам украинской эстрады, которым за 40, нравится мужской стиль, которого строго придерживается артист Олег Винник. Он заключается в том, что в одежде артист отдает предпочтение классике, а в поведении – предельно сдержан.

Как отмечает психотерапевт и сексолог Александр Коломийчук, именно такие черты являются наиболее сексуальными в представлении этой группы поклонниц шоу-бизнеса.

«У зрелых женщин со сформировавшимся вкусом сейчас лучше заходит строгий стиль – пиджаки, костюмы. Если для женщин-артисток акцент смещен в сторону открытости, доступности и даже эпатажа, то у мужчин на сцене другой акцент – в сторону сдержанности. Это стиль состоявшегося мужчины, мужчины, который не навязывается, который знает себе цену, но который, тем не менее, готов установить какой-то близкий контакт. То есть он доступен, но не легко доступен», - говорит психолог.

Антиподом Винника является Потап. Последний соответствует представлениям о секс-символе у подростковой и молодежной аудитории. Однако по мнению психолога, сегодня в моде – более сдержанны стиль артиста.

Правда, специалист отмечает, что одного лишь образа недостаточно, чтобы собирать столь большие залы. «Мало создать образ – его надо еще и раскрутить и продать, как любой продукт», - подчеркивает эксперт.

Джерело: Обозреватель