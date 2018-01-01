Олег Скрипка разделся ради эффектных фото в горах
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Олег Скрипка
Знаменитый музыкант отдался своей страсти - катанию на лыжах
Знаменитый украинский певец Олег Скрипка опубликовал в Instagram ряд снимков со своего отдыха в горах. Лидер группы «ВВ» на отдельных фото предстает с обнаженным торсом.
53-летний рокер проводит отдых в одном из самых популярных лыжных курортов во французских Альпах - Лез-Арк. «Феерическая отпуск в зимней сказке», - написал Скрипка в сети.
На отдых артист отправился вместе с семьей. Кстати, он очень давно и умело катается на лыжах. Любовь к этому виду спорта артист привил и своим детям.
Джерело: Табло ID