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    Украинская певица получила работу на российском канале

    Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» возвращается на экраны
    После творческого отпуска и обучения в США, украинская телеведущая возвращается в телеэфир. Правда, появится Регина Тодоренко  на российском канале. Тодоренко получила новую работу в шоу «Мейкаперы», которое будет посвящено мастерам по макияжу и всем, что имеет отношение к этому. Соответствующий видеоанонс появился в youtube.
    • Сьогодні, 22:12
    • Розсилка
    Регина Тодоренко
    Регина Тодоренко

    Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» возвращается на экраны

    После творческого отпуска и обучения в США, украинская телеведущая возвращается в телеэфир. Правда, появится Регина Тодоренко  на российском канале.

    Тодоренко получила новую работу в шоу «Мейкаперы», которое будет посвящено мастерам по макияжу и всем, что имеет отношение к этому.

    Соответствующий видеоанонс появился в youtube.

    Сама же певица в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию фотографий со съемочной площадки и похвасталась, что впереди у нее 15 дней  съемочных дней нового шоу.

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    Украинская певица получила работу на российском канале
    Украинская певица получила работу на российском канале
    Украинская певица получила работу на российском канале

    «У всего есть предел. По мнению ученых, менять сферу деятельности нужно раз в четыре года. Путешествовать, конечно, прекрасно, но формат именно этих поездок был мне уже не по душе. Такое бывает с каждым: просыпаться рано утром, преодолевать пробки, десять часов пахать в офисе становится в тягость, нужна перезагрузка. Пришло и мое время – надо отдохнуть, переформатировать свой "диск", произвести апгрейд знаний», – заявила в одном из интервью Регина. Ну, видимо, перезагрузка уже произошла и Тодоренко готова покорять телевизионный эфир.
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