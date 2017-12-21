Украинская певица получила работу на российском канале

Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» возвращается на экраны

После творческого отпуска и обучения в США, украинская телеведущая возвращается в телеэфир. Правда, появится Регина Тодоренко на российском канале. Тодоренко получила новую работу в шоу «Мейкаперы», которое будет посвящено мастерам по макияжу и всем, что имеет отношение к этому. Соответствующий видеоанонс появился в youtube.



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Регина Тодоренко

Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» возвращается на экраны

После творческого отпуска и обучения в США, украинская телеведущая возвращается в телеэфир. Правда, появится Регина Тодоренко на российском канале.

Тодоренко получила новую работу в шоу «Мейкаперы», которое будет посвящено мастерам по макияжу и всем, что имеет отношение к этому.

Соответствующий видеоанонс появился в youtube.

Сама же певица в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию фотографий со съемочной площадки и похвасталась, что впереди у нее 15 дней съемочных дней нового шоу.

«У всего есть предел. По мнению ученых, менять сферу деятельности нужно раз в четыре года. Путешествовать, конечно, прекрасно, но формат именно этих поездок был мне уже не по душе. Такое бывает с каждым: просыпаться рано утром, преодолевать пробки, десять часов пахать в офисе становится в тягость, нужна перезагрузка. Пришло и мое время – надо отдохнуть, переформатировать свой "диск", произвести апгрейд знаний», – заявила в одном из интервью Регина. Ну, видимо, перезагрузка уже произошла и Тодоренко готова покорять телевизионный эфир.