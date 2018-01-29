Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню

Артистка продолжает активно зарабатывать на российской сцене

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, выступила на светском мероприятии в Москве. Среди песен, которые она исполнила в тот вечер, был и хит «Бриллианты», с которым прогремела в свое время группа «ВИА Гра». Фото и видео с этого концерта появились на



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Вера Брежнева

Артистка продолжает активно зарабатывать на российской сцене

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, выступила на светском мероприятии в Москве. Среди песен, которые она исполнила в тот вечер, был и хит «Бриллианты», с которым прогремела в свое время группа «ВИА Гра».

Фото и видео с этого концерта появились на Instagram-аккаунте пользователя yana_filippova7.

Данная вечеринка была посвящена презентации новой коллекции российского ювелирного бренда Sokolov. В ходе концерта Брежнева также исполнила несколько своих сольных композиций.

Допис, поширений yana@konfetka (@yana_filippova7) 29 Січ 2018 р. о 10:07 PST

Джерело: Обозреватель