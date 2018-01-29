Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню
- Сьогодні, 10:28
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Вера Брежнева
Артистка продолжает активно зарабатывать на российской сцене
Знаменитая украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, выступила на светском мероприятии в Москве. Среди песен, которые она исполнила в тот вечер, был и хит «Бриллианты», с которым прогремела в свое время группа «ВИА Гра».
Фото и видео с этого концерта появились на Instagram-аккаунте пользователя yana_filippova7.
Данная вечеринка была посвящена презентации новой коллекции российского ювелирного бренда Sokolov. В ходе концерта Брежнева также исполнила несколько своих сольных композиций.
Джерело: Обозреватель