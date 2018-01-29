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    Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню

    Артистка продолжает активно зарабатывать на российской сцене
    Знаменитая украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, выступила на светском мероприятии в Москве. Среди песен, которые она исполнила в тот вечер, был и хит «Бриллианты», с которым прогремела в свое время группа «ВИА Гра». Фото и видео с этого концерта появились на
    • Сьогодні, 10:28
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    Вера Брежнева
    Вера Брежнева

    Артистка продолжает активно зарабатывать на российской сцене

    Знаменитая украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, выступила на светском мероприятии в Москве. Среди песен, которые она исполнила в тот вечер, был и хит «Бриллианты», с которым прогремела в свое время группа «ВИА Гра».

    Фото и видео с этого концерта появились на Instagram-аккаунте пользователя yana_filippova7.

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    Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню
    Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню
    Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню
    Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню
    Вера Брежнева на корпоративе в Москве исполнила культовую песню

    Данная вечеринка была посвящена презентации новой коллекции российского ювелирного бренда Sokolov. В ходе концерта Брежнева также исполнила несколько своих сольных композиций.

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    Джерело: Обозреватель

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