Знаменитый российский актер публично намекнул на воровство Путина
- Сьогодні, 11:16
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Машков заподозрил президента своей страны в нарушении авторских прав
Известный российский артист Владимир Машков во время общения с президентом России Владимиром Путиным намекнул на то, что глава государства пользуется услугами интернет-пиратов, сообщает «Главком».
Видео с этим диалогом появилось в YouTube. В нем видно, как Путин благодарит Машкова за фильм «Движение вверх», который недавно вышел на экраны наших северных соседей. Эта лента установила рекорд национального бокс-офиса. В ней рассказывается о победе сборной СССР над сборной США на Олимпийских играх в 1972 году.
В ответ на благодарность президента Машков сказал, что не был в курсе, что Владимир путин придет на показ фильма. А последний в свою очередь объяснил, что посмотрел фильм с принесенной ему флешки.
«Украли?» - моментально сыронизировал артист? Правда, в этот момент на его лице отчетливо видна растерянность.
«Не украли. Дали посмотреть», - ответил Путин, заставив Машкова шутливо оправдываться.
В комментариях пользователи пишут, что в словах актера просматривается «тонкий намек на сущность Путина». «Путин даже фильмы ворует», - подчеркнули другие.