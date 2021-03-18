Украинская певица напомнила о себе дерзкой фотосессией в ванной
На снимках артистка позирует в ванной
Украинская певица Вера Кекелия показала поклонникам новую работу своей подруги, фотографа Марты Адамчук.
На странице в Instagram Вера запостила новую серию черно-белых снимков, сделанных Мартой. На фото артистка позирует, лежа в ванной. Исполнительница одета в черный комбинезон с довольно откровенным вырезом, который несколько обнажил грудь Кекелии.
Как рассказала Вера, эти фотографии особенно оценила ее племянница, которая знает толк в искусстве.
«Моя племянница сказала, что эти кадры — настоящая эстетика. А она знает толк — нынешняя молодежь меня так удивляет своим мироощущением. Они точно знают, как это быть собой, как это слышать свой внутренний голос, они знают, что такое свобода!», - заметила Вера.
Поклонникам Кекелии эти кадры также пришлись по вкусу.
Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.
По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.
«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.