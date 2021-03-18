Украинская певица напомнила о себе дерзкой фотосессией в ванной

На снимках артистка позирует в ванной

Украинская певица Вера Кекелия показала поклонникам новую работу своей подруги, фотографа Марты Адамчук.

На странице в Instagram Вера запостила новую серию черно-белых снимков, сделанных Мартой. На фото артистка позирует, лежа в ванной. Исполнительница одета в черный комбинезон с довольно откровенным вырезом, который несколько обнажил грудь Кекелии.

Как рассказала Вера, эти фотографии особенно оценила ее племянница, которая знает толк в искусстве.

«Моя племянница сказала, что эти кадры — настоящая эстетика. А она знает толк — нынешняя молодежь меня так удивляет своим мироощущением. Они точно знают, как это быть собой, как это слышать свой внутренний голос, они знают, что такое свобода!», - заметила Вера.

Поклонникам Кекелии эти кадры также пришлись по вкусу.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.