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Учасники «Фабрики зірок» подали заявки на Нацвідбір на Євробачення-2027: хто вони

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Фабрика зірок» повернулася на екрани після 18 років паузи
фото: «Фабрика зірок»

Популярне музичне шоу має шанс відкрити нових претенденток на участь в Євробаченні

Під час сьомого прайму «Фабрики зірок» стало відомо, хто з конкурсантів шоу подав заявку на Національний відбір України на Євробачення-2027. Про це повідомляє «Главком».

Ефір, присвячений Євробаченню

Сьомий прайм «Фабрики зірок» був присвячений участям України у пісенному конкурсі Євробачення. Вісім учасників заспівали попередні конкурсні заявки нашої країни або самі, або у тандемі з запрошеними гостями. 

Виступи були такими: 

  1. Усі конкурсанти – Dancing Lasha Tumbai від Вєрки Сердючки (Євробачення-2007, друге місце)
  2. Bereza (Вадим Березовський) та Килиммен – Stefania від Kalush Orchestra (Євробачення-2022, перемога)
  3. Liyaa і Lesan (Лілія Паламар та Олександр Круглий) та Melovin – Under the Ladder від Melovin (Євробачення-2018, 17 місце)
  4. Гурт Nebokrai та Monokate – Shum від Go_A (Євробачення-2021, п'яте місце)
  5. Disha (Діана Стасюк) та Олена Тополя – Sweet People від Alyosha (Євробачення-2010, 10 місце)
  6. Nana Solis (Анастасія Полупан) та Руслана – Wild Dances від Руслани (Євробачення-2004, перемога)
  7. Dykyi (Олександр Дикий) і Nasù (Анастасія Мудрик) та Tvorchi – Heart of Steel від Tvorchi (Євробачення-2023, шосте місце)
  8. Povin' (Вероніка Степаненко) – 1944 від Джамали (Євробачення-2016, перше місце)

На цьому ефірі запрошеним гостем був продюсер цьогорічного Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoboy), який запросив декількох представників подати заявки на участь. Також під час ефіру було кілька відеопривітань від Вєрки Сердючки та Злати Огнєвич, які не змогли бути присутні на ефірі, але представляли нашу країну на конкурсі. 

Хто подав заявку на участь у Національному відборі? 

Наприкінці ефіру, після оголошення номінантів, стало відомо, що Disha, Nana Solis та Povin' вирішили спробувати сили в Нацвідборі. Усі вони представляють абсолютно різні музичні стилі: Disha працює в жанрі дарк-поп, Nana Solis на проєкті запам’яталася енергійними треками, а Povin' володіє потужним академічним вокалом і здатна здивувати оперними аріями.

Чи потрапить хтось з них в лонглист Національного відбору стане відомо зовсім незабаром, адже лише 2 листопада закрилося вікно для прийому пісень або їхніх демоверсій. 

Нагадаємо, що став відомий перший учасник Євробачення-2027 в Бургасі

Теги: Євробачення Alyosha Дмитро Шуров Tvorchi

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