Степан Гіга-молодший став Заслуженим артистом України. Батько натхненно привітав сина

Президент присвоїв співакові й композитору почесне звання до Дня Конституції

Співакові, композитору та члену Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» Степану Гізі-молодшому присвоїли звання «Заслужений артист України». Відповідний указ президент України підписав 27 червня 2025 року, передає «Главком».

Степан Гіга-молодший є сином народного артиста України Степана Гіги. Діти Степана Гіги, донька Квітослава і син Степан Гіга-молодший, услід за батьком обрали музичну стежку. Відомо, що вони гастролюють разом із батьком із сольними номерами та найчастіше виконують пісні на музику батька. Хлопець випустив свій перший альбом у 14 років.

Син народного артиста Степана Гіги продовжує музичну династію фото: stepan.giga_officia / Instagram

На Instagram-сторінці Степана Гіги-молодшого зазначається, що він є музикантом, гітаристом, співаком та музичним продюсером.

Степан Гіга-старший на своїй Instagram-сторінці привітав сина із присвоєнням звання «Заслужений артист України»: «З гордістю ділимося радісною новиною: згідно з указом президента України №424/2025 з нагоди Дня Конституції України, Степан удостоєний почесного звання Заслужений артист України! Це визнання великої праці, таланту і відданості українській пісні. Щиро вітаємо й бажаємо нових творчих вершин, щедрих оплесків і натхнення, яке буде звучати у серцях слухачів ще багато років!».

Народний артист України Степан Гіга привітав сина зі званням «Заслужений артист України» фото: stepan.giga_official / Instagram

У коментарях до допису користувачі масово приєдналися до привітань: «Вітаємоооо», «Мої щирі вітання», «Мої вітання. Артист, який дійсно заслуговує даної почесті», «Вітаю. Він дійсно вартує», «Вітання! Натхнення та успіхів!».

Нагадаємо, «Главком» інформував, що президент України Володимир Зеленський Указом №424/2025 відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України низку видатних діячів. Серед нагороджених – відомий співак та автор пісень Артем Пивоваров, якому присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».

Раніше «Главком» повідомляв, що народний артист Степан Гіга готує грандіозний концерт у столиці за участю гурту «Друзі мої» та інших виконавців, серед яких і діти Гіги.

До слова, нещодавно співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».