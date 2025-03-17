Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників

Народний артист України готує грандіозний концерт у столиці

Народний артист України Степан Гіга оголосив про концерт у Палаці спорту. Він відбудеться 29 листопада о 18:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку співака в Instagram.

«Незабутній вечір, наповнений музикою, емоціями та вашим щирим теплом. Ще раз дякуємо кожному, хто був поруч, співав і творив історію разом із нами! (артист про свій концерт у березні, – «Главком») Ви – найкращі! І хороша новина: за численними проханнями 29 листопада ми граємо «на біс»! Знову зберемося разом, щоб пережити ці моменти ще раз. Чекаємо на вас!», – анонсував Гіга новий концерт, опублікувавши відео із попереднього, який відбувся 2 березня.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Степан Гіга (@stepan.giga_official)

Народний артист України готує грандіозний концерт у столиці за участю гурту «Друзі мої» та інших виконавців, серед яких і діти Гіги.

Станом на 17 березня квитки на виступ Гіги ще доступні за ціною від 600 грн до 1990 грн. У секторі VIP всі місця вже розкуплено. Варто зауважити, що вартість квитків зросла порівняно з минулим разом – на концерт 2 березня можна було придбати квитки за 490 грн.

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До слова, дівоча збірна України з футболу (WU-17) хітом Степана Гіги «Цей сон» відсвяткувала перемогу у вирішальному для себе матчі у Лізі А. Синьо-жовті завершили мінітурнір перемогою – 2:1 і, посівши третю сходинку в групі, зберегли прописку в Лізі А.