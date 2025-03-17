Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Степан Гіга почав карʼєру артиста ще у 1980-х роках
фото з відкритих джерел

Народний артист України готує грандіозний концерт у столиці

Народний артист України Степан Гіга оголосив про концерт у Палаці спорту. Він відбудеться 29 листопада о 18:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку співака в Instagram.

«Незабутній вечір, наповнений музикою, емоціями та вашим щирим теплом. Ще раз дякуємо кожному, хто був поруч, співав і творив історію разом із нами! (артист про свій концерт у березні, – «Главком») Ви – найкращі! І хороша новина: за численними проханнями 29 листопада ми граємо «на біс»! Знову зберемося разом, щоб пережити ці моменти ще раз. Чекаємо на вас!», – анонсував Гіга новий концерт, опублікувавши відео із попереднього, який відбувся 2 березня.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Степан Гіга (@stepan.giga_official)

Народний артист України готує грандіозний концерт у столиці за участю гурту «Друзі мої» та інших виконавців, серед яких і діти Гіги. 

Станом на 17 березня квитки на виступ Гіги ще доступні за ціною від 600 грн до 1990 грн. У секторі VIP всі місця вже розкуплено. Варто зауважити, що вартість квитків зросла порівняно з минулим разом – на концерт 2 березня можна було придбати квитки за 490 грн.

Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників фото 1
скріншот

До слова, дівоча збірна України з футболу (WU-17) хітом Степана Гіги «Цей сон» відсвяткувала перемогу у вирішальному для себе матчі у Лізі А. Синьо-жовті завершили мінітурнір перемогою – 2:1 і, посівши третю сходинку в групі, зберегли прописку в Лізі А.

Читайте також:

Теги: Київ артист співак пісня музика Степан Гіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації
Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу
25 лютого, 11:14
Танки у місті. 72-а ОМБР, єдина механізована бригада, визначена вищим військовим керівництвом для оборони Києва, висувається до столиці. 21 лютого 2022 року
Завтра була війна. Як Київ готувався до оборони: нові подробиці Роковини
22 лютого, 21:00
Рада знайшла заміну Окружному адмінсуду Києва
Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»? Війна і право
27 лютого, 15:05
Правоохоронці нагадали, що підозрюваний також є обвинуваченим у кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів на поставці клінкерної цегли під час будівництва колумбарної стіни
Закупівля граніту для Лісового кладовища. Справу ексдиректора ритуальної служби передано до суду
17 лютого, 14:19
У Києві працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
4 березня, 22:49
Погода в Києві 2 березня 2025 року
Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
2 березня, 10:15
Надзвичайники застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки
Рятувальники понад п’ять годин діставали автівки з провалля у центрі Києва
8 березня, 19:58
За даними слідства, Комарницький організував схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві
Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві
10 березня, 21:59
Кривий Ріг витратив на рекламу 18,5 млн грн. Майже всі контракти міської ради припадають на закупівлі КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»
Названо мерії українських міст, які найбільше витрачаються на піар під час війни
12 березня, 20:30

Шоу-біз

Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників
Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
Росіяни на окупованому Донбасі зняли мінісеріал про «укрозомбі-апокаліпсис»
Росіяни на окупованому Донбасі зняли мінісеріал про «укрозомбі-апокаліпсис»
Макс Барських випустив пісню та кліп з англомовного альбому
Макс Барських випустив пісню та кліп з англомовного альбому
Актор Богданович розповів, як йому насолив попередній керівник Театру Франка
Актор Богданович розповів, як йому насолив попередній керівник Театру Франка
На війні загинув продюсер серіалу «Будиночок на щастя» Юрій Кірпік
На війні загинув продюсер серіалу «Будиночок на щастя» Юрій Кірпік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
341K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
283K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
103K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
30K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора

Новини

17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua