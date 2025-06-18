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Пентагон привів війська по всьому Близькому Сходу у стан підвищеної готовності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Пентагон привів війська по всьому Близькому Сходу у стан підвищеної готовності
Війська США готові до подальшого розвитку подій навколо протистояння Ірану та Ізраїлю
фото: artsakh.news

На Близькому Сході зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців

США перевели свої війська на військових базах в ОАЕ, Йорданії та Саудівській Аравії у стан підвищеної готовності. Як повідомляє «Главком», про це пише The New York Times.

Згідно з інформацією, у регіоні зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців.

Раніше OSINT-аналітики помітили зміни і на морі. За їхніми даними, нові супутникові знімки показують, що з порту Салман у Бахрейні вийшли майже всі бойові кораблі.

Нагадаємо, США оголосили наступні 24-48 години критичними у протистоянні з Іраном. Американська влада сигналізує про готовність застосувати силу, якщо дипломатичне рішення не буде знайдено. 

Раніше стало відомо, що глава Білого дому Дональд Трамп розглядає можливість приєднання США до військової операції Ізраїлю проти Ірану та завдання ударів американськими силами по ядерних об'єктах ісламської республіки. Про це повідомив портал Axios із посиланням на джерела.

«За словами американських посадових осіб, Трамп серйозно розглядає можливість вступу у війну та завдання США удару по ядерних об'єктах Ірану, особливо по підземному об'єкту зі збагачення урану у Фордо» – наголошується в публікації.

За даними порталу, Трамп може ухвалити рішення щодо Ірану за підсумками наради з помічниками, які відповідають за сферу національної безпеки. Воно відбувається у Ситуаційній кімнаті Білого дому. Це захищене приміщення для проведення закритих нарад.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». 

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Теги: влада президент Пентагон Іран Дональд Трамп США

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