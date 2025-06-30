США анонсували 500-відсоткові мита для торгових партнерів Росії

Санкції насамперед будуть спрямовані проти Індії та Китаю

США запровадять мита у розмірі 500% для країн, які є торговими партнерами Росії та не надають підтримки Україні. Як повідомляє «Главком», про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC News.

«Якщо ви купуєте товари з Росії та не допомагаєте Україні, то на вашу продукцію накладається мито 500%», – пояснив законодавець суть майбутніх заходів.

За словами Грема, президент США Дональд Трамп під час гри в гольф уперше сказав йому, що настав час рухатися вперед із цим законопроєктом. Сенатор пояснив, що проєкт насамперед буде спрямований проти Індії та Китаю.

Раніше сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь заявляли, що сподіваються встигнути прийняти свій законопроєкт про «нищівні» санкції проти Росії до саміту «Великої сімки» (G7).

До слова, російський диктатор Володимир Путін накинувся на Захід через санкції та вкотре заявив, що Москву «надули й кинули» щодо обіцянок не розширювати НАТО на Схід. «Вони постійно нас ховають… Самі скоро здохнуть, а нас ховають», – заявив Путін, коментуючи санкції проти РФ.

Раніше Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників «шахедів». Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо Тегеран почне проявляти мирні ініціативи Президент Трамп у інтерв'ю для Fox News сказав, що Сполучені Штати зберігають санкції проти Ірану, але припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо країна стане мирною.