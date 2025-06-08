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На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію
У репертуарі співака було більше двадцяти оперних партій.
фото: Одеська Національна Опера/Facebook

Голос Владислава Горая знав увесь світ, а серце належало Україні

Соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай загинув 8 червня на Сумщині, виконуючи волонтерську місію. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Одеську національну оперу.

«Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України – Владислав Горай.

Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени – він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь – допомагав, волонтерив, підтримував», – сказано у повідомленні.

На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію фото 1

Як ідеться на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету, Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому та премії Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія).

На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію фото 2

В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року. У 2013 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака більше двадцяти оперних партій.

Раніше на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, операторка FPV-дронів Катерина «Мяу» Троян.

Нагадаємо, польський журналіст Кшиштоф Горжелак загинув в Україні, воюючи проти росіян. Йому було 45 років. 

Крім того, на Покровському напрямку загинув офіцер Збройних сил України, актор Назар Малік.

Також на війні загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Він понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

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Теги: Суми війна волонтер смерть артист

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