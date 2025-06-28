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Вєрка Сердючка зі сцени висміяла скандал із омбудсменом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Данилко присвятив нову пісню омбудсменам
фото з відкритих джерел

Артистка відреагувала на нещодавні заяви Тараса Креміня щодо її мови виступів і презентувала нову пісню

Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Про це інформує «Главком».

Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».

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Зі сцени пролунали як українські, так і російськомовні пісні. Втім, Данилко все ж зробив крок назустріч критиці – представив публіці нову композицію «Київ-Одеса», написану українською мовою. Перед її виконанням він ще раз іронічно згадав ситуацію з перевіркою й присвятив її «омбудсменам»:

«Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном», – пожартувала Вєрка.

Водночас до відео виступу Данилка, яке виклав у мережі автор пісні «Київ-Одеса» Костя Гнатенко, написала коментар співачка Анжеліка Рудницька. Вона зауважила, що мова – не привід для жартів.

«Насміхатися над омбудсменом, який захищає українську мову, у час геноцидної війни, замість того, щоб визнати свої численні помилки і стати на сторони світла. Це не робить честі Андрієві», – прокоментувала ситуацію Рудницька.

Вєрка Сердючка зі сцени висміяла скандал із омбудсменом фото 1

Нагадаємо, Сердючка спровокувала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві. Варто зазначити, що таке стається не вперше.Раніше Вєрка Сердючка потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською.

Після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

Раніше шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

До слова, сердючка зі своїм шоубалетом виконала трек американської співачки Леді Гаги Abracadabra.

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Теги: Анжеліка Рудницька конфлікт сердючка Тарас Кремінь Андрій Данилко співак концерт скандал

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