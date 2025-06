Помер вокаліст британського гурту Nitzer Ebb Дуглас Маккарті

У 2024 році співак оголосив про тимчасове припинення концертної діяльності через проблеми зі здоров’ям

Британський співак і фронтмен культового гурту Nitzer Ebb Дуглас Маккарті помер у віці 58 років. Причину смерті наразі не розголошують. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Чотири роки тому Маккарті був госпіталізований під час туру гурту у США. А в 2024 році він оголосив про тимчасове припинення концертної діяльності через проблеми зі здоров’ям. Зокрема, співак зізнавався, що страждає від наслідків цирозу печінки, викликаного зловживанням алкоголем.

Що відомо про Дугласа Маккарті

Маккарті познайомився з барабанщиком Девідом Гудеєм у 10-річному віці, а вже у 1982 році вони заснували гурт Nitzer Ebb. Згодом музиканти підписали контракти з відомими лейблами у Великій Британії та США.

У 1987 році гурт випустив дебютний студійний альбом That Total Age і виступав на розігріві у світовому турі Depeche Mode. Серед найвідоміших пісень гурту – Murderous, Control I’m Here, Let Your Body Learn та інші. Продюсером колективу деякий час був колишній учасник Depeche Mode Алан Уайлдер, який також працював над реміксами для гурту.

