Через атаку Ізраїлю президент Польщі застряг у Сингапурі

Атака Ізраїлю на Іран змінила плани президента Польщі, і тепер він не може повернутись додому

Президент Польщі Анджей Дуда протягом останніх кількох днів перебував із візитом у Сінгапурі. Проте ситуація на Близькому Сході призвела до зміни маршруту зворотного рейсу глави польської держави. Про це пише «Главком».

У заяві офісу президента йдеться: «У зв'язку з міжнародною обстановкою на Близькому Сході зворотний рейс президента Республіки Польща Анджея Дуди з офіційного візиту до Сінгапуру затримується у зв'язку з необхідністю зміни маршруту».

Польський журналіст Міхал Єлонек, який висвітлював візит президента Дуди у режимі реального часу, уточнив: «Нам доведеться залишитися в Сінгапурі ще на один день, тому що Іран зазнав нападу з боку Ізраїлю сьогодні вранці».

Повідомляється, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб із командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Як повідомляв раніше «Главком», Ізраїль розпочав війну з Іраном, офіційно заявивши про превентивний удар. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив надзвичайний стан в тилу по всій країні.

Ізраїль вночі розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, завдавши атаки на Тегеран, Нетензі та інші міста. Повідомляється про загибель високопоставлених військових та науковців. Постраждало щонайменше 95 людей.

Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет.