Знаменитый актер назвал недостатки Путина. Российские деятели культуры взбесились

За три дня вышло несколько сотен публикаций с критикой заявлений артиста

В течение последних трех дней деятели культуры России активно обсуждают интервью знаменитого актера Алексея Серебрякова («Левиафан», «Штрафбат»), в котором он критично высказался о современном уровне культуры на своей родине и о политике президента Владимира Путина. В частности, главу государства артист обвинил в



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Алексей Серебряков

За три дня вышло несколько сотен публикаций с критикой заявлений артиста

В течение последних трех дней деятели культуры России активно обсуждают интервью знаменитого актера Алексея Серебрякова («Левиафан», «Штрафбат»), в котором он критично высказался о современном уровне культуры на своей родине и о политике президента Владимира Путина.

В частности, главу государства артист обвинил в «бесконечном вранье и воровстве». А положение дел в современной России он охарактеризовал так: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи (в России). Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

В течение трех дней вышло несколько сотен публикаций, в которых высказывается критика слов Серебрякова. Среди несогласных – целый ряд известных культурных деятелей: режиссер Андрей Кончаловский, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко (снимал Серебрякова в «Бандитском Петербурге»), депутат Госдумы Алексей Журавлев, художник Никас Сафронов, актер Александр Панкратов-Черный, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, актер Михаил Пореченков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, писатель Сергей Лукьяненко, певец Юрий Лоза, певица Эдита Пьеха, певица Катя Лель и др.

Издание «Медуза» скомпилировало в один абзац основные претензии и обвинения Серебрякову, прозвучавшие в ответ на его слова:

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Настоящая национальная идея — это сплоченность народа перед лицом опасности, любовь к Родине, сострадание. Да, русские бывают грубоваты, но это вопрос воспитания. Непонятно, что произошло с Серебряковым, ведь был патриотом, а теперь глупый и подлый, к тому же сам хамит. В конце концов, что он знает про Россию? Ничего! Наверное, сработала западная машина русофобии (все, кто эмигрировал, ругают Россию), либо это просто пиар и попытка заработать, как у Дианы Шурыгиной. Это вообще присуще русской интеллигенции, еще от монгольского ига повелось. Серебрякова нельзя больше снимать в российских фильмах (кстати, зачем он вообще у нас снимается, если не любит Россию?), а на Западе он в кино и так никому не нужен. Хороший артист не значит умный человек. Серебрякова надо лечить, а еще лишить его гражданства — пусть живет в Канаде и выступает на елках для мигрантов. А мы будем жить здесь»

Джерело: Медуза