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    Легендарные украинские рокеры получат почетную музыкальную премию

    Музыканты являются одними из первопроходцев украинского рока
    В этом году экспертный совет музыкальной премии Yuna решил вручить награду «За особые достижения» знаменитой украинской рок-группе «Брати Гадюкіни». Такой приз присуждается артистам, чье влияние на музыку значимо и неоспоримо. Ранее эту награду получали группаы «Скрябін» и «ТНМК», Верка Сердючка,
    • Сьогодні, 20:11
    • Розсилка
    &laquo;Брати Гадюкіни&raquo;
    «Брати Гадюкіни»

    Музыканты являются одними из первопроходцев украинского рока

    В этом году экспертный совет музыкальной премии Yuna решил вручить награду «За особые достижения» знаменитой украинской рок-группе «Брати Гадюкіни». Такой приз присуждается артистам, чье влияние на музыку значимо и неоспоримо.

    Ранее эту награду получали группаы «Скрябін» и «ТНМК», Верка Сердючка, София Ротару и другие легенды отечественной сцены.

    Вручение статуэтки Yuna «Братам Гадюкіним» состоится на главной сцене Дворца «Украина» 26 февраля в рамках седьмой ежегодной музыкальной церемонии награждения этой премией.

    В этом году ведущим церемонии выступит Анатолий Анатолич. Он лично получил благословение на такую миссию от музыканта Потапа, который вел эту церемонию в течение предыдущих трех лет.

    Откроет седьмую ежегодную премию номинант премии Yuna Ivan Navi. В прошлом году Ivan Navi был заявлен в номинации «Відкриття року», а в 2018-том – музыкальные и  медиа эксперты номинировали Ivan NAVI в категории «Найкращий виконавець» вместе с украинскими исполнителями Monatik, Иваном Дорном, Сергеем Бабкиным и Арсеном Мирзояном.

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    Джерело: Сегодня

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