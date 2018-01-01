Легендарные украинские рокеры получат почетную музыкальную премию

Музыканты являются одними из первопроходцев украинского рока

В этом году экспертный совет музыкальной премии Yuna решил вручить награду «За особые достижения» знаменитой украинской рок-группе «Брати Гадюкіни». Такой приз присуждается артистам, чье влияние на музыку значимо и неоспоримо. Ранее эту награду получали группаы «Скрябін» и «ТНМК», Верка Сердючка,



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«Брати Гадюкіни»

Музыканты являются одними из первопроходцев украинского рока

В этом году экспертный совет музыкальной премии Yuna решил вручить награду «За особые достижения» знаменитой украинской рок-группе «Брати Гадюкіни». Такой приз присуждается артистам, чье влияние на музыку значимо и неоспоримо.

Ранее эту награду получали группаы «Скрябін» и «ТНМК», Верка Сердючка, София Ротару и другие легенды отечественной сцены.

Вручение статуэтки Yuna «Братам Гадюкіним» состоится на главной сцене Дворца «Украина» 26 февраля в рамках седьмой ежегодной музыкальной церемонии награждения этой премией.

В этом году ведущим церемонии выступит Анатолий Анатолич. Он лично получил благословение на такую миссию от музыканта Потапа, который вел эту церемонию в течение предыдущих трех лет.

Откроет седьмую ежегодную премию номинант премии Yuna Ivan Navi. В прошлом году Ivan Navi был заявлен в номинации «Відкриття року», а в 2018-том – музыкальные и медиа эксперты номинировали Ivan NAVI в категории «Найкращий виконавець» вместе с украинскими исполнителями Monatik, Иваном Дорном, Сергеем Бабкиным и Арсеном Мирзояном.

Джерело: Сегодня