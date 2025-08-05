Сукня Givenchy зі шлейфом: донька Стіва Джобса показала перше весільне фото

Весілля пари тривало один тиждень, проте жодних фото преса так і не отримала

Весілля обійшлось парі щонайменше у $6,7 млн

У липні 27-річна Іві Джобс, донька засновника Apple Стіва Джобса, вийшла заміж за 26-річного британського спортсмена і чемпіона Олімпійських ігор Гаррі Чарльза. Проте перше фото з весілля пара показала лише зараз, пише «Главком» із посиланням на соцмережі Іві Джобс.

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Весілля відбулось на території історичного англійського маєтку Ейншем Холл в найсуворішій секретності. І лише пізніше щаслива дівчина опублікувала в соцмережах перше святкове фото.

На чорно-білому кадрі молодята позують поруч один з одним. Гаррі одягнений у класичний костюм із метеликом, а наречена була справжньою красунею у сукні Givenchy з довгим шлейфом та срібною вишивкою. Образ Іві доповнила фатою та традиційним низьким пучком.

«Ми одружилися! Це був найчарівніший тиждень святкування... Нічого б цього не було без вашої участі, ми вас дуже любимо!» – написала Джобс, звернувшися до гостей.

За підрахунками інсайдерів, на церемонію закохані витратили $6,7 млн. Лише виступ Елтона Джона обійшовся парі приблизно в мільйон фунтів стерлінгів, підрахували британські журналісти.

Іві та Гаррі вперше оголосили про свої стосунки 2024-го. Невідомо, коли почався роман, але пару явно об'єднала любов до коней.

Пару об'єднала любов до коней

Атлет займається конкуром – одним із різновидів кінного спорту. А 2024-го разом із колегами зі збірної Гаррі завоював золото в командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі. Іві Джобс також є досвідченою конкуристкою. За даними порталу Horse Sport, у 2019 році вона посіла п'яте місце у списку найкращих вершників світу у віці до 25 років.

Нагадаємо, донька української співачки Олі Полякової Марія вийшла заміж за американського музиканта Едена Пассареллі.