«Казкове» весілля за $6,7 млн: донька Стіва Джобса виходить заміж

Іві Джобс, 27-річна донька засновника Apple, цього тижня святкує весілля з олімпійським чемпіоном Гаррі Чарльзом

Цього тижня проходить розкішне весілля Іві Джобс, молодшої доньки засновника Apple Стіва Джобса, та 26-річного олімпійського чемпіона з кінного спорту Гаррі Чарльза. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Святкування триває із 21-го по 27 липня, за даними американських видань, обійдеться молодятам у близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів ($6,7 млн). Організацію взяв на себе відомий івент-дизайнер Стенлі Гатті, а виступ Елтона Джона, за який співакові заплатили понад мільйон фунтів, стане головною розважальною родзинкою події.

Місце весілля – тиха сільська місцевість поблизу Котсуолдса – фактично перетворено на закриту зону: працює посилена охорона, пересування обмежено, гостей доставляють гелікоптерами.

Описуючи весілля доньки Джобса, моделі Іві Джобс, як «багатомільйонну казку», один інсайдер стверджує, що елітна подія, спланована суперзіркою весільної індустрії «I do» Стенлі Гатті, вже «перевертає сільську місцевість Оксфордшир з ніг на голову».

Хоча деталі весільного образу ІвіДжобс поки що тримаються в таємниці, багато хто припускає, що наречена обере унікальну кутюрну сукню для головної події.

Очікується, що на церемонії будуть присутні: колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, Джессіка Спрінгстін – донька Брюса Спрінгстіна, Фібі й Дженніфер Гейтс – доньки Білла Гейтса, принцеса Беатріс, Софія Абрамович – донька Романа Абрамовича, дизайнер Apple Джоні Айв і барабанщик Arctic Monkeys Метт Гелдерс.

Пара познайомилася у 2022 році на приватному прийомі в Лондоні. Спершу не афішували стосунків, але вже з 2023-го почали з’являтися разом на світських заходах і модних показах. Зокрема щаслива пара вперше публічно з'явилась на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де брав участь Чарльз.

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Як пише New York Post, з моменту закінчення Стенфордського університету, де вперше познайомилися її батьки, Іві Джобс брала участь у подіумах Тижня моди в Парижі для таких розкішних брендів, як Coperni, брала участь у фіналі Кубка світу з кінного спорту та пішла слідами своєї матері у благодійній діяльності. Донька Джобса зараз підписала контракт з DNA Model Management. В останні роки вона з'являлася на обкладинці Vogue Japan, а також у яскравій рекламній кампанії Louis Vuitton.

Нагадаємо, 20-річна Маша Полякова, яка мешкає та навчається у США, нещодавно приголомшила прихильників неочікуваними новинами. Спершу вона оголосила про заручини з обранцем, а вже за декілька тижнів – шлюб. Молодята камерно розписалися у США. Пізніше донька української співачки Олі Полякової Маша повідомила, чому на весільній церемонії не було гостей з її сторони.