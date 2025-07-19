Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Завтра так і не настало». Донька Фаріон розповіла про останній день життя матері

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Завтра так і не настало». Донька Фаріон розповіла про останній день життя матері
Софія Особа на вечорі пам'яті Ірини Фаріон
фото: Наталія Сокирчук/«Главком»

Вечір пам’яти Ірини Фаріон пройшов 18 липня у Львові

У Львові напередодні 19 липня – роковин загибелі мовознавиці Ірини Фаріон відбувся вечір пам’яті, який організували працівники катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка». Як інформує «Главком», спогадами про Ірину Фаріон поділилася також її донька Софія Особа.

«Я скажу про неї, як її сонечко, як її птася і як її доця. Мама була і є для нас наполегливою, шляхетною, доброю, щирою, відкритою. 18 липня. Це останній день її життя. Як проходив цей день минулого року? Мама 18 липня 2024 року кавувала у себе вдома. Щоранку вона запарювала каву, давала трошки меду, читала новини і писала своїм найріднішим: «Як ви?». І саме 18 липня вона написала: «Привіт, доця! Як Василь, як дітки? Приїду до вас завтра». Але, ми знаємо, завтра так і не настало», – пригадала донька Фаріон.

За словами Софії Особи, їй не вистачає маминого голосу, сміху, тепла, дзвінків та повідомлень. Та вона знаходить розраду у фото.

«Я маю неймовірно багато світлин. Мама мене завжди хвалила: «Ти так вмієш гарно фотографувати». Коли ви маєте фотографії у ваших телефонах, видруковуйте їх, бо це є пам'ять вашого життя», – сказала дочка мовознавиці.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.

Читайте також:

Теги: вбивство Ірина Фаріон дочка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв
Стали відомі мотиви вбивства: у суді показали нові докази у справі Фаріон
26 червня, 05:08
Джон Кеннеді та його дружина Жаклін прибули у Даллас. На календарі – 22 листопада 1963 року. Біля першої години дня президента США буде вбито
Хто вбив Джона Кеннеді? Несекретні матеріали від Дональда Трампа Історія
19 червня, 21:00
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи
20 червня, 10:32
На Харківщині чоловік зарізав власну матір
На Харківщині чоловік зарізав власну матір
25 червня, 21:57
Шведський грабіжник банків Кларк Улофссон відомий у всьому світі
Помер шведський грабіжник, який створив «стокгольмський синдром»
27 червня, 12:03
За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі
Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку
Сьогодні, 13:38
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби
Червінський назвав ім'я застреленого у Києві полковника СБУ
10 липня, 11:57
Співробітники СБУ та Нацполіції встановили місцеперебування кілерів на Київщині і ліквідували їх
Убивство полковника Воронича. Оприлюднено імена кілерів
13 липня, 22:14
У вбивстві Ірини Фаріон була дуже зацікавлена Росія, вважає Юрій Сиротюк
Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив
Вчора, 13:00

Події в Україні

Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
«Завтра так і не настало». Донька Фаріон розповіла про останній день життя матері
«Завтра так і не настало». Донька Фаріон розповіла про останній день життя матері
Легіон «Свобода Росії» проник у тил ворога більш ніж на 30 км та знищив трьох «ахматівців»
Легіон «Свобода Росії» проник у тил ворога більш ніж на 30 км та знищив трьох «ахматівців»
Роковини убивства. Близька подруга розповіла про своє перше враження від зустрічі з 25-річною Фаріон
Роковини убивства. Близька подруга розповіла про своє перше враження від зустрічі з 25-річною Фаріон
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку
Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
9235
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
4570
Прогноз магнітних бур на 19-21 липня: якою буде сонячна активність
3783
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2610
Греція готується до аномальної спеки: названо дату

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua