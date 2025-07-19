«Завтра так і не настало». Донька Фаріон розповіла про останній день життя матері

Вечір пам’яти Ірини Фаріон пройшов 18 липня у Львові

У Львові напередодні 19 липня – роковин загибелі мовознавиці Ірини Фаріон відбувся вечір пам’яті, який організували працівники катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка». Як інформує «Главком», спогадами про Ірину Фаріон поділилася також її донька Софія Особа.

«Я скажу про неї, як її сонечко, як її птася і як її доця. Мама була і є для нас наполегливою, шляхетною, доброю, щирою, відкритою. 18 липня. Це останній день її життя. Як проходив цей день минулого року? Мама 18 липня 2024 року кавувала у себе вдома. Щоранку вона запарювала каву, давала трошки меду, читала новини і писала своїм найріднішим: «Як ви?». І саме 18 липня вона написала: «Привіт, доця! Як Василь, як дітки? Приїду до вас завтра». Але, ми знаємо, завтра так і не настало», – пригадала донька Фаріон.

За словами Софії Особи, їй не вистачає маминого голосу, сміху, тепла, дзвінків та повідомлень. Та вона знаходить розраду у фото.

«Я маю неймовірно багато світлин. Мама мене завжди хвалила: «Ти так вмієш гарно фотографувати». Коли ви маєте фотографії у ваших телефонах, видруковуйте їх, бо це є пам'ять вашого життя», – сказала дочка мовознавиці.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.