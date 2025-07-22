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Сестра принців Гаррі та Вільяма знайдена мертвою у Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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20-річну сестру принца Вільяма знайдено мертвою у власному будинку
фото із відкритих джерел

20-річна кузина принців Вільяма та Гаррі знайдена мертвою поруч із вогнепальною зброєю

Нова трагедія спіткала британську королівську родину. У сімейному будинку в Нортоні, графство Вілтшир, знайдено мертвою 20-річну Розі Рош, одну із сестер принців Вільяма та Гаррі. Вона була онукою дядька принцеси Діани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британський таблоїд The Sun.

За інформацією поліції, причиною смерті стало вогнепальне поранення. «Її виявили мати та сестра після того, як вона збирала речі для поїздки з друзями», – зазначено у публікації.

Поліція виключила будь-яку причетність третіх осіб і назвала смерть «непідозрілою», хоча розслідування залишається відкритим.

Повідомляється, що похорон пройде у вузькому сімейному колі, а пізніше буде організовано пам'ятну службу.

Розі навчалася на факультеті англійської літератури у Даремському університеті. «Розі Джин Берк Рош померла в понеділок, 14 липня 2025 року. Дорога дочка Г'ю та Піппи, неймовірна сестра Арчі та Агати, онука Дерека та Рей Лонг. Похорон пройде у сімейному форматі. Панахида відбудеться пізніше», – йдеться про смерть дівчини у некролозі.

Нагадаємо, Розі була онукою Дерека Лонга – брата Френсіса Шенд-Кідда, матері принцеси Діани. Таким чином, дівчина була Вільяму і Гаррі троюрідною сестрою по материнській лінії. 

Дідусь Розі наклав на себе руки. Дядько принцеси Діани по матері, Едмунд Рош, 5-й барон Фермой, застрелився 1984 року.

Нагадаємо, британська королева-консорт Камілла зізналася, що надає перевагу класичним та улюбленим сімейним стравам, а не «вибагливим» або «складним» рецептам. Однією з улюблених страв представниці королівської родини є квасоля на тості. Камілла зазначила, що їй до вподоби саме простота цієї страви, але квасоля має бути саме марки Heinz.

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Теги: трагедія смерть Велика Британія похорон дочка поранення Принц Вільям принц Гаррі

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Життя

Сестра принців Гаррі та Вільяма знайдена мертвою у Британії
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