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Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку
Доба у тамтешньому готелі коштує від 85 тис. грн
скрін із відео

Весілля тривало три дні у середньовічному замку Castel Falfi у Тоскані, історія якого налічує понад 800 років

Ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, який кілька років тому організував передачу хабаря керівникам НАБУ і САП в розмірі $6 млн, видав заміж доньку Ганну. Весілля відбулося в італійській Тоскані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Обранцем Злочевської є Антон Фісталь – племінник Германа Фісталя, який нещодавно отримав від НАБУ підозру у справі про розкрадання коштів на закупівлі медобладнання для онкохворих.

Антон Фісталь – член родини одного з найбільших в Україні медичних монополістів. Батько нареченого помер. Дядько нареченого – Герман Фісталь – не зміг приїхати на весілля до племінника, адже за кілька днів до цього його затримало НАБУ. Зокрема, він фігурує у справі промасштабні розкрадання коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих. За даними слідства саме Фісталь і організував відповідну схему. Загалом компанії, пов'язані з Фісталем, регулярно виграють багатомільйонні тендери, зокрема на постачання автівок «швидких». Антон Фісталь, за інформацією джерел УП мешкає на Кіпрі, як і родина Злочевського.

Весілля тривало три дні у середньовічному замку Castel Falfi у Тоскані. Історія замку налічує понад 800 років. У XI столітті тут існувала фортеця, а навколишнє поселення переживало розквіт і занепад протягом століть. У XV столітті Castel Falfi належав знатним родам. Сьогодні ж це п'ятизірковий курорт класу люкс. Доба у тамтешньому готелі коштує від 85 тис. грн. Водночас за даними профільних агентств, вартість весілля з орендою замка, кейтерингом та іншими послугами може становити близько мільйона євро. А за інформацією джерел УП на весілля Ганни Злочевської та Антона Фісталя прибуло близько 150 гостей.

Микола Злочевський – відомий український політичний та бізнесовий діяч, який 2020 року вирішив дати тодішньому директору НАБУ один із найбільших в історії України Хабар, отримав підозру, пішов на угоду зі слідством та відбувся штрафом у 68 тис. грн. Він є одним із найбільших в Україні приватних газовидобувачів українського газу. Щоправда, майже весь його газовий бізнес, що складається з близько 20 компаній, переписаний на доньок Ганну та Карину, а також на кіпрські офшори.

Дівич вечір Злочевської

Весіллю передував яскравий дівич-вечір, який Ганна Злочевська відгуляла з подругами на яхті в Дубаї. Подружки нареченої були одягнуті у розові футболки та капелюшки. А сама наречена в білому купальнику та прозорому парео.

Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку фото 1
Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку фото 2
Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку фото 3
Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку фото 4

Гості, які були присутні на весіллі доньки Злочевської

На весіллі був присутнім дід Антона Фісталя – Еміль Фісталь. Він після окупації Донецька залишився у місті. За даними розслідувачів, він там лікує окупантів і навіть голосував на псевдореферендумі. 

Також серед гостей був чоловік ексдиректорки головної газовидобувної компанії Злочевського Burisma Хрістос Сіліціотіс. Сам Сіліціотіс є керівником міграційного відділу у двох кіпрських компаніях Proteas Management Services LTD і Andreas Sophocleus Group of Companies. Перша компанія Proteas і керівництво другої Sophocleus у жовтні 2024 року потрапили під українські санкції. За інформацією джерел УП, ці компанії підозрюються у виведенні коштів з України та сприянні в ухиленні від сплати податків. ЗМІ не раз писали, як обидві компанії та пов'язані з ними особи в різний час допомагали українським олігархам з кіпрськими офшорами. Зокрема, серед прізвищ депутат-втікач Олександр Онищенко, кум Путіна Віктор Медведчук, Вадим Новинський, брати Суркіси, Ігор Коломойський та інші.

На другий день святкування разом із Сіліціотісом помітили і його дружину Крістіну Софоклеус – донькою засновника компанії Андреаса Софоклеуса, який також перебуває під санкціями в Україні з жовтня 2024 року. Крістіна працює адвокатом та керівником відділу корпоративного та комерційного права у компанії батька. 

Ймовірно серед гостей був і брат Миколи Злочевського – Владислав. Його дружина єдина з гостей, яка опублікувала у соцмережі фото й відео з місця святкування, але потім видалила їх. Загалом гості, як йдеться у розслідуванні, старанно дотримувались інформаційної гігієни та не публікували нічого в соцмережах із весілля.

На парковці журналісти помітили авто з українськими номерами, яке належить старшій донці Злочевського Карині. Також у готелі в період святкування був присутній Ігор Лисенко – екскерівника агентства земельних ресурсів за часів Януковича та, відповідно, Злочевського. Наразі він працює директором одеського підприємства Злочевського «Інфоксводоканал».

Ще одним із гостей виявився Станслав Глімбовський – син тестя ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Серед низки справ, де останній проходить підозрюваним, є й розслідування НАБУ та САП про ймовірну легалізацію коштів. У цій схемі фігурує і тесть Насірова Олександр Глімбовський, і той самий Станіслав.

Журналісти також помітили жінку схожу на дружину Злочевського Наталію, а також вдову колишнього народного депутата, кримського бізнесмена Лева Миримського. На весілля також приїхав син останнього – Роман.

У лоббі готелю журналісти також помітили чоловіка, схожого на радника ради директорів компанії Burisma та голову управління Асоціації газовидобувних компаній України Вадима Пожарського.

Нагадаємо, «Главком» писав, що колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Микола Злочевський перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів.

Злочевський наприкінці 2014 року виїхав з України. Згодом Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК). У 2019 році підозру ексміністру було розширено – додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У червні 2020 року стало відомо, що керівникам САП та НАБУ пропонували $6 млн за закриття кримінального провадження, в якому фігурує власник газовидобувної компанії Burisma, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський.

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Теги: Микола Злочевський весілля розслідування

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