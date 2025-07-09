ЄС почав маркувати смартфони даними про енергоефективність. Одна марка виявилась супервитривалою

Смартфони Samsung виявилися майже вдвічі витривалішими за смартфони Apple і Google

З кінця червня всі смартфони, що продаються в ЄС, отримали еко-маркування – етикетки в упаковці з інформацією про час роботи батареї та її енергоефективність. Враховуючи цю інформацію, сайт Android Authority склав перелік найпопулярніших пристроїв із кількістю заявлених для них циклів заряджання, пише «Главком».

Цікаво, лідирують тут пристрої Samsung, які виявилися майже вдвічі витривалішими за смартфони Apple і Google.

Google

1000 циклів зарядки: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

2000 циклів зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

1200 циклів зарядки: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

1300 циклів заряджання: Fairphone 5

1000 циклів заряджання: Fairphone (покоління 6)

Motorola

1200 циклів заряджання: Edge 50, Edge 50 Neo

1000 циклів заряджання: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

800 циклів заряджання: Moto G55

Nothing

1400 циклів зарядки: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro

OnePlus

1200 циклів заряджання: OnePlus 13R

1000 циклів заряджання: OnePlus 13

Sony

1400 циклів заряджання: Xperia 1 VII

Середній показник для більшості пристроїв складає 1000-1400 циклів зарядки, тому Samsung в цьому плані істотно відрізняється від конкурентів.

Нагадаємо, що нові положення ЄС з маркування поширюються на стаціонарні бездротові телефони, смартфони, мобільні телефони без доступу в інтернет або до сторонніх програм, а також планшети з екранами від 7 до 17,4 дюйми, випущені на ринок з 20 червня 2025 року. Винятки встановлені для пристроїв з основним гнучким дисплеєм.

Всі вищезгадані пристрої будуть підпадати під п'ять ключових вимог екодизайну : стійкість пристроїв до випадкових падінь та захист від пилу та води, довговічність батареї (не менше 800 циклів повної зарядки та розрядки зі збереженням принаймні 80% своєї первісної ємності), ремонтопридатність пропонувати їх протягом 7 років після того, як продукт припинять продавати до ЄС); а також підтримка програмного забезпечення щонайменше 5 років з дати продажу.

За точність даних на етикетці відповідатиме виробник, імпортер або уповноважений представник, що працює на ринку ЄС/ЄЕЗ.