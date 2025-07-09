Головна Техно Девайси
search button user button menu button

ЄС почав маркувати смартфони даними про енергоефективність. Одна марка виявилась супервитривалою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
ЄС почав маркувати смартфони даними про енергоефективність. Одна марка виявилась супервитривалою
Для смартфонів діють нові правила у ЄС
фото із відкритих джерел

Смартфони Samsung виявилися майже вдвічі витривалішими за смартфони Apple і Google

З кінця червня всі смартфони, що продаються в ЄС, отримали еко-маркування – етикетки в упаковці з інформацією про час роботи батареї та її енергоефективність. Враховуючи цю інформацію, сайт Android Authority склав перелік найпопулярніших пристроїв із кількістю заявлених для них циклів заряджання, пише «Главком».

Цікаво, лідирують тут пристрої Samsung, які виявилися майже вдвічі витривалішими за смартфони Apple і Google.

Google

1000 циклів зарядки: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

  • 2000 циклів зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus
  • 1200 циклів зарядки: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

  • 1300 циклів заряджання: Fairphone 5
  • 1000 циклів заряджання: Fairphone (покоління 6)

Motorola

  • 1200 циклів заряджання: Edge 50, Edge 50 Neo
  • 1000 циклів заряджання: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15
  • 800 циклів заряджання: Moto G55

Nothing

  • 1400 циклів зарядки: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro

OnePlus

  • 1200 циклів заряджання: OnePlus 13R
  • 1000 циклів заряджання: OnePlus 13

Sony

1400 циклів заряджання: Xperia 1 VII

Середній показник для більшості пристроїв складає 1000-1400 циклів зарядки, тому Samsung в цьому плані істотно відрізняється від конкурентів.

Нагадаємо, що нові положення ЄС з маркування поширюються на стаціонарні бездротові телефони, смартфони, мобільні телефони без доступу в інтернет або до сторонніх програм, а також планшети з екранами від 7 до 17,4 дюйми, випущені на ринок з 20 червня 2025 року. Винятки встановлені для пристроїв з основним гнучким дисплеєм.

Всі вищезгадані пристрої будуть підпадати під п'ять ключових вимог екодизайну : стійкість пристроїв до випадкових падінь та захист від пилу та води, довговічність батареї (не менше 800 циклів повної зарядки та розрядки зі збереженням принаймні 80% своєї первісної ємності), ремонтопридатність пропонувати їх протягом 7 років після того, як продукт припинять продавати до ЄС); а також підтримка програмного забезпечення щонайменше 5 років з дати продажу.

За точність даних на етикетці відповідатиме виробник, імпортер або уповноважений представник, що працює на ринку ЄС/ЄЕЗ.

Читайте також:

Теги: Google телефон інтернет Apple смартфон Samsung

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щороку у світі виробляється понад 1,2 мільярда смартфонів
Куди діваються смартфони після того, як їх викинули: вчені дали відповідь
9 червня, 17:10
Щоденний час у соцмережах за три роки зріс удесятеро
Нове дослідження показало, як соцмережі руйнують психіку підлітків
12 червня, 03:24
Платформа зареєстрована у Великій Британії компанія, позиціонує себе як ісламське рішення для чоловіків
У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств
5 липня, 14:54
У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему»
ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
10 червня, 14:30
Штучний інтелект може побороти людство
Провідні фахівці у галузі ШІ звільняються, бо бояться знищити людство – Anxious
19 червня, 12:09
У мережу злили 16 млрд паролів з Apple, Google та Facebook
Найбільший витік в історії: 16 млрд паролів від Apple, Facebook, Google злито у мережу
19 червня, 15:49
WhatsApp офіційно дозволено використовувати в Сенаті
Конгрес США заборонив працівникам використовувати WhatsApp
24 червня, 18:45
Марк Цукерберг заявив що створює Meta. Superintelligence Labs
Марк Цукерберг зібрав зіркову команду для розробки суперінтелекту
3 липня, 07:30
Модель Veo 3 інтегровано в застосунок Gemini
Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
3 липня, 18:10

Девайси

ЄС почав маркувати смартфони даними про енергоефективність. Одна марка виявилась супервитривалою
ЄС почав маркувати смартфони даними про енергоефективність. Одна марка виявилась супервитривалою
Навіть для найсухіших пустель: нова технологія дозволяє збирати питну воду з повітря
Навіть для найсухіших пустель: нова технологія дозволяє збирати питну воду з повітря
Як справжній літак. У мережі зʼявилося фото Shahed-136 поруч із людиною
Як справжній літак. У мережі зʼявилося фото Shahed-136 поруч із людиною
Іспанські правоохоронці назвали смартфон-улюбленець злочинців
Іспанські правоохоронці назвали смартфон-улюбленець злочинців
Маск пообіцяв встановлювати руки та ноги від роботів Tesla Optimus людям з інвалідністю
Маск пообіцяв встановлювати руки та ноги від роботів Tesla Optimus людям з інвалідністю
З камерою та штучним інтелектом. Розвідка показала начинку нового Shahed-136
З камерою та штучним інтелектом. Розвідка показала начинку нового Shahed-136

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
37K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
26K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
15K
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua