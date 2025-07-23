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Столична лікарня придбала смартфон iPhone 16 за 62 тис. грн: деталі закупівлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столична лікарня придбала смартфон iPhone 16 за 62 тис. грн: деталі закупівлі
В інтернет-магазинах він продається по 49 050-70 999 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 61 799 грн
фото з відкритих джерел

Допорогову закупівлю було проведено без використання електронної системи «Прозорро»

Київський міський центр нефрології та діалізу КМДА 25 червня уклав угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про закупівлю мобільного телефона за 62 201 грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

У розслідуванні зазначається, що у червні замовнику мали поставити новий смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium. Це модель із флагманської лінійки, презентованої у вересні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,9″ мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 256 ГБ, основну камеру на 48+48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану тощо.

Розслідувачі зауважили, що вказана ціна відповідає ринку. За даними сервісу порівняння цін «Hotline», в інтернет-магазинах він продається по 49 050-70 999 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 61 799 грн.

За даними розслідування, допорогову закупівлю було проведено без використання електронної системи. Вона фінансується з державного бюджету згідно КПК-2025: 2308000 – Національна служба здоров’я України.

Допороговими вважаються такі закупівлі, загальна запланована сума яких складає менше ніж:

  • 200 тис. грн для товарів та послуг;
  • 1,5 млн грн для робіт.
  • 200 тис. грн для товарів та послуг;
  • 1,5 млн грн для робіт.

Центр нефрології очолює Едуард Красюк, а уповноваженою особою є Анатолій Гаптар.

Мережею торговельних центрів «Епіцентр К» володіють нардеп із групи «За майбутнє» Олександр Герега, його дружина Галина Герега, яка раніше була секретарем Київської міськради, та її сестра Тетяна Суржик. 

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері вартістю 45 млн грн. За словами аналітиків Бюро, йдеться про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, оголошений однією зі столичних лікарень. Під час аналізу документації фахівці Бюро виявили низку порушень, що стосувалися єдиного учасника закупівлі. 

До слова, українські лікарні отримали томографи на 2,3 млрд. грн, але чверть обладнання простоює.Щонайменше 16 томографів, куплених за бюджетні кошти, не введені в експлуатацію через відсутність готових приміщень, бюрократичні перепони або незавершені ремонтні роботи.

Теги: гроші інтернет лікарня розслідування модель Apple смартфон держзакупівлі

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