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Соратник Фаріон розповів, чим займається донька вбитої мовознавиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Соратник Фаріон розповів, чим займається донька вбитої мовознавиці
Донька Фаріон Софія Семчишин разом із дітьми на прощанні із загиблим чоловіком Василем Особою
фото: Новини.Live

Сиротюк: Донька Фаріон активно допомагає українському війську

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа активно допомагає Збройним Силам України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів сержант П’ятої штурмової бригади, заступник голови ВО «Свобода», соратник Ірини Фаріон Юрій Сиротюк.

«Збирає кошти на військо. Ми постійно на контакті. Вона завжди запитує, в чому є потреба, і вже кілька разів була у нас на Донбасі. Приїжджала і привозила якусь допомогу – дуже активно включилася в цю волонтерську роботу», – розповів про Софію Особу Юрій Сиротюк.

За його словами, Софії важливо не лише щось зібрати та переслати, а й приїхати на позиції та побути серед бійців.

«Вона активна і бойова – нещодавно, приміром, збирала нам на дрони», – поділився військовий.

Нагадаємо, військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон, загинув на війні з росіянами. Воїну було 35 років.

Також раніше соратник розказав, чому Фаріон дивилися на війну оптимістично. «Нам ця війна дана як шанс, вона (Ірина Фаріон, – ред.) це розуміла і ми це розуміємо, і для справжнього чоловіка це – честь від Бога взяти участь у священній війні твоєї нації», – пояснив Сиротюк.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.

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Теги: вбивство злочин Ірина Фаріон дочка Юрій Сиротюк

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