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Донька Полякової після весілля показалася з чоловіком у лікарняній палаті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Маша поділилася кадрами з палати медзакладу
фото: Маша Полякова/Instagram

Молодята камерно розписалися у США

Новоспечений чоловік Маші Полякової – американець Еден Пассареллі – опинився в лікарні буквально наступного дня після гучного святкування їхнього розпису в США. Як інформує «Главком», 20-річна донька Олі Полякової у своєму Instagram натякнула, що стало причиною поганого самопочуття коханого.

Так, у сторіз Маша поділилася кадрами з палати медзакладу, де пожартувала: «Хто вчора намагався перепити українку?». Камера миттєво перевелася на Едена, який лежав на лікарняному ліжку й усміхаючись зазначив: «Це була погана ідея. Я б цього більше не зробив». Імовірно, іноземець не розрахував свої сили під час святкування й потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням.

Донька Полякової після весілля показалася з чоловіком у лікарняній палаті фото 1

Нагадаємо, 20-річна Маша Полякова, яка мешкає та навчається у США, нещодавно приголомшила прихильників неочікуваними новинами. Спершу вона оголосила про заручини з обранцем, а вже за декілька тижнів – шлюб. Молодята камерно розписалися у США. Тим часом донька співачки розповіла про реакцію свекра та свекрухи на неї.

Зауважимо, Марія Полякова навчається в музичному коледжі Берклі в США. Обранець дівчини також там вчиться.

Раніше Маша Полякова на своїй сторінці опублікувала відео, на якому хлопець освідчився їй. На відео обранець дівчини, Еден Пасареллі, з букетом у руках виказує промову, де зізнається у коханні й пропонує стати його дружиною. Після слів хлопця Маша Полякова відповіла: «Так».

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Теги: США весілля самопочуття чоловік Оля Полякова

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