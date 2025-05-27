Султан Сулейман із «Величного століття» може опинитися за ґратами
Халіта Ергенча засуджено за неправдиві свідчення у справі про протести у Стамбулі 2013 року
Зірка серіалу «Величне століття» Халіт Ергенч, відомий мільйонам глядачів за роллю султана Сулеймана, може опинитися за ґратами. Суд Стамбула визнав актора винним у наданні неправдивих свідчень під час розслідування протестів у парку «Гезі» у 2013 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Anadolu.
У вироку суду йдеться, що актору «світить» один рік, 10 місяців та 15 днів колонії, проте наразі виконання вироку може бути скасоване після апеляції адвокатів.
55-річного Халіта засудили у справі про протести в стамбульському парку «Гезі» 2013 року проти вирубки дерев, які потім переросли в мітинги проти влади. Тоді жертвами заворушень стали п'ятеро людей. Також обвинувачення висунуті іншому актору – Ризі Коджаоглу, відомому за ролями в серіалах «Чукур» і «Всередині», який отримав 1 рік і 8 місяців колонії.
В обвинувальному висновку, підготовленому Генеральною прокуратурою Стамбула, було зазначено, що свідчення Халіта Ергенча та Ризі Коджаоглу, які спочатку проходили як свідки, суперечать їхнім відповідям на питання про те, чи були у них зв'язки з Меметом Алі Алаборою – іншим обвинуваченим у справі, і що актори були проінформовані про протести у парку «Гезі», і навіть мали фото із Меметом Алі Алаборою.
Прокурор спочатку вимагав для актора два роки і три місяці ув'язнення, але суддя врахував відсутність судимостей та пом'якшив покарання.
Тепер актор може оскаржити рішення, але поки що вирок залишається в силі. Деталі справи залишаються закритими, проте відомо, що обидва актори проходили у справі у статусі свідків і під час слідства надали недостовірну інформацію, що стало підставою для обвинувального вироку.
Інцидент викликав широкий суспільний резонанс, особливо серед шанувальників артистів. У соцмережах активно обговорюють рішення суду, багато хто висловлюється на підтримку акторів і висловлює сумніви у справедливості вироку.
Юристи вважають, що апеляція може пом'якшити або навіть скасувати вирок, але шанувальники переймаються: чи не стане в'язниця кінцем його творчого шляху.
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