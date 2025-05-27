Султан Сулейман із «Величного століття» може опинитися за ґратами

Халіта Ергенча засуджено за неправдиві свідчення у справі про протести у Стамбулі 2013 року

Зірка серіалу «Величне століття» Халіт Ергенч, відомий мільйонам глядачів за роллю султана Сулеймана, може опинитися за ґратами. Суд Стамбула визнав актора винним у наданні неправдивих свідчень під час розслідування протестів у парку «Гезі» у 2013 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Anadolu.

У вироку суду йдеться, що актору «світить» один рік, 10 місяців та 15 днів колонії, проте наразі виконання вироку може бути скасоване після апеляції адвокатів.

Актори Халіт Ергенч та Рези Коджаоглу отримали вирокк суду у Туреччині фото: bianet.org

55-річного Халіта засудили у справі про протести в стамбульському парку «Гезі» 2013 року проти вирубки дерев, які потім переросли в мітинги проти влади. Тоді жертвами заворушень стали п'ятеро людей. Також обвинувачення висунуті іншому актору – Ризі Коджаоглу, відомому за ролями в серіалах «Чукур» і «Всередині», який отримав 1 рік і 8 місяців колонії.

В обвинувальному висновку, підготовленому Генеральною прокуратурою Стамбула, було зазначено, що свідчення Халіта Ергенча та Ризі Коджаоглу, які спочатку проходили як свідки, суперечать їхнім відповідям на питання про те, чи були у них зв'язки з Меметом Алі Алаборою – іншим обвинуваченим у справі, і що актори були проінформовані про протести у парку «Гезі», і навіть мали фото із Меметом Алі Алаборою.

Прокурор спочатку вимагав для актора два роки і три місяці ув'язнення, але суддя врахував відсутність судимостей та пом'якшив покарання.

Тепер актор може оскаржити рішення, але поки що вирок залишається в силі. Деталі справи залишаються закритими, проте відомо, що обидва актори проходили у справі у статусі свідків і під час слідства надали недостовірну інформацію, що стало підставою для обвинувального вироку.

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс, особливо серед шанувальників артистів. У соцмережах активно обговорюють рішення суду, багато хто висловлюється на підтримку акторів і висловлює сумніви у справедливості вироку.

Халіт Ергенч – один з найяскравіших акторів турецького кінематографу. Його образ султана Сулеймана приніс йому світове визнання. Крім «Величного століття», актор відомий ролями у проєктах «Тисяча та одна ніч», «Вавилон» та багатьох інших.

Юристи вважають, що апеляція може пом'якшити або навіть скасувати вирок, але шанувальники переймаються: чи не стане в'язниця кінцем його творчого шляху.

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