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У бою за Україну загинув актор Назар Малік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У бою за Україну загинув актор Назар Малік
Актор долучився до лав ЗСУ 2024 року
фото з відкритих джерел

Воїн поліг 22 травня 2025 року, захищаючи Україну на Покровському напрямку

На Покровському напрямку загинув офіцер Збройних сил України, актор Назар Малік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Творче об’єднання «Ніч в університеті».

«Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій «Ніч в університеті» з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться. Назар Малік як воїн поліг зі зброєю в руках 22 травня 2025 року, захищаючи Україну на Покровському напрямку», – ідеться в повідомленні.

У бою за Україну загинув актор Назар Малік фото 1

Зазначається, що актор долучився до лав ЗСУ 2024 року.

«Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року – офіцер Збройних сил України. Дякуємо за чин. Будемо сумувати і пам’ятати. Ще вшануємо тебе в українському Криму»,  додали в об’єднанні.

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Нагадаємо, колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Про загибель Максима Неліпи стало відомо 15 травня. Про це повідомила його дружина Тома Неліпа, пізніше підтвердив і брат Андрій.

Як відомо, телеведучий Максим Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, а потім приєднався до команди «Дизель-шоу, з початком війни долучився до лав ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ.

У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Також на війні загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников.

Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

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Теги: смерть актор фронт

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