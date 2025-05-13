Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи може Зеленський говорити з Путіним? Президент поставив крапку в питанні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи може Зеленський говорити з Путіним? Президент поставив крапку в питанні
Президент України має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах
скріншот з відео

Росіяни часто поширюють тезу про те, що Зеленський на законодавчому рівні не може спілкуватися з Путіним

Заяви про те, що український президент Володимир Зеленський не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є наративом російських пропагандистів і не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента.

Останнім часом російські пропагандисти поширюють тезу про те, що глава України начебто не може вести переговори з очільником Кремля через відповідне рішення РНБО, яке він увів у дію 30 вересня 2022 року. Тоді Рада національної безпеки і оборони України констатувала неможливість проведення переговорів з Путіним.

«Я вже говорив, що це наратив росіян, що я не можу начебто говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як все це відбувалось. Я прийняв указ, а саме запровадив указом в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Як це було? Україна отримувала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося від того, як люди пана Медведчука, Новинський особисто – все це є, є відповідні свідки, записи – представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном, в найскладніший момент, коли ми були в повній блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти, інакше у мене не буде моєї сім'ї», – розповів президент.

За словами президента, рішення РНБО дало змогу заборонити людям, які «дуже хотіли представляти інтереси України», спілкуватися з главою Кремля.

«Рішенням своїм РНБО, я у принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України, що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію згідно з Конституцією України. І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідерами Росії та інших країн», – каже він.

Зеленський нагадав, що згідно зі статтею 106 Конституції президент України має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України. Крім того, Конституція має вищу юридичну силу, ніж будь-який нормативний акт.

«Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати, – це наратив виключно Російської Федерації», – додав президент.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна повинна піти на кроки, які «юридично розчистять перешкоди» для прямих переговорів з Російською Федерацією.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про 30-денне припинення вогню. Глава нашої держави наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку РФ, окрім Путіна.

До слова, Китай та інші країни просили Україну не бити по Росії під час візиту іноземних лідерів в Москву на військовий парад 9 травня. Київ погодився та дотримав слова.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський путін переговори Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки одного БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві
Атака дронів на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
6 травня, 05:44
Зеленський відвідав Чехію та зустрівся з президентом Павелом
Україна та Чехія створять школу пілотів F-16
5 травня, 04:52
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
3 травня, 22:43
Зустріч стосувалася розвитку українського флоту військових літаків
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
2 травня, 20:44
Ердоган оптимістично налаштований щодо миру в Україні
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
1 травня, 13:15
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані
Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського
1 травня, 06:39
Пєсков про зупинку вогню на 30 днів: «Без урегулювання всіх нюансів це неможливо»
Пєсков визнав, що Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемир'я
29 квiтня, 11:40
Туреччина продовжує фіксувати наслідки потужного землетрусу
Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
24 квiтня, 12:09
Ціни на їжу та напої в аеропорту Стамбула стали предметом обговорення у пресі
Келих пива – 17,5 євро: туристів шокували ціни в аеропорту Стамбула
22 квiтня, 10:14

Політика

Чи може Зеленський говорити з Путіним? Президент поставив крапку в питанні
Чи може Зеленський говорити з Путіним? Президент поставив крапку в питанні
Китай просив Україну не атакувати РФ на 9 травня
Китай просив Україну не атакувати РФ на 9 травня
Президент розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині
Президент розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині
Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини
Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини
Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога
Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
123K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
61K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
47K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
36K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua