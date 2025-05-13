Чи може Зеленський говорити з Путіним? Президент поставив крапку в питанні

Росіяни часто поширюють тезу про те, що Зеленський на законодавчому рівні не може спілкуватися з Путіним

Заяви про те, що український президент Володимир Зеленський не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є наративом російських пропагандистів і не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента.

Останнім часом російські пропагандисти поширюють тезу про те, що глава України начебто не може вести переговори з очільником Кремля через відповідне рішення РНБО, яке він увів у дію 30 вересня 2022 року. Тоді Рада національної безпеки і оборони України констатувала неможливість проведення переговорів з Путіним.

«Я вже говорив, що це наратив росіян, що я не можу начебто говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як все це відбувалось. Я прийняв указ, а саме запровадив указом в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Як це було? Україна отримувала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося від того, як люди пана Медведчука, Новинський особисто – все це є, є відповідні свідки, записи – представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном, в найскладніший момент, коли ми були в повній блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти, інакше у мене не буде моєї сім'ї», – розповів президент.

За словами президента, рішення РНБО дало змогу заборонити людям, які «дуже хотіли представляти інтереси України», спілкуватися з главою Кремля.

«Рішенням своїм РНБО, я у принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України, що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію згідно з Конституцією України. І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідерами Росії та інших країн», – каже він.

Зеленський нагадав, що згідно зі статтею 106 Конституції президент України має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України. Крім того, Конституція має вищу юридичну силу, ніж будь-який нормативний акт.

«Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати, – це наратив виключно Російської Федерації», – додав президент.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна повинна піти на кроки, які «юридично розчистять перешкоди» для прямих переговорів з Російською Федерацією.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про 30-денне припинення вогню. Глава нашої держави наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку РФ, окрім Путіна.

До слова, Китай та інші країни просили Україну не бити по Росії під час візиту іноземних лідерів в Москву на військовий парад 9 травня. Київ погодився та дотримав слова.