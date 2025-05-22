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«Лізу переробили на паштет». Акторка Даша Малахова розповіла про долю своєї російської кози

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На фермі Малахових мешкала стара біла російська коза на ім'я Ліза. Вона була «уособленням колись квітучої ферми», але згодом стала «непотрібною»
колаж: glavcom.ua

На фермі Малахових мешкала стара біла російська коза на ім'я Ліза

Відома українська ведуча та акторка Даша Малахова поділилася незвичною історією про життя та смерть російської кози Лізи, яка мешкала на її фермі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис акторки.

Даша Малахова розповіла, що після переїзду на ферму зіткнулася з проблемою інцесту серед овець та кіз, що призводило до загибелі молодняка. Ветеринар пояснив, що тварини «саботують інцест» на певному етапі, і для розвитку стада необхідні нові барани.

«Декілька місяців я вигодовувала тварин, від яких відмовилися мами, козиним молоком, але через пів року ті тварини все одно не пережили пубертат і загинули. Природа не дала їм вижити», – поділилася акторка.

На фермі Малахових мешкала стара біла російська коза на ім'я Ліза. Вона була «уособленням колись квітучої ферми», але згодом стала «непотрібною», коли проєкт заморозили. Після поновлення стада українською коротковухою породою та початку селекції, Ліза виглядала «недоречно, неактуально».

За словами Малахової, похилий вік російської кози дозволив їй народити лише одне козеня, тому згодом з’явився план «позбутися зайвих тварин і зробити з них паштет».

«Учора Лізу переробили на паштет і рієт», – повідомила акторка. Вона розповіла, що діти запитували, хто з тварин потрапить під ніж. Коли Даша назвала Лізу, її син Олівер зітхнув і сказав: «Ну, все до цього йшло».

Нагадаємо, телеведуча Даша Малахова, яка потрапила у скандал з історією про військового, який нібито їв руками рибу в магазині, зізналася, що й сама любить їсти смачненьке руками та практично завжди голодна.

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Теги: фермерство тварини Даша Малахова

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