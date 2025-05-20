Французи не дозволили Дурову з'їздити до США

Франція заборонила засновнику Telegram Павлу Дурову в'їзд до США

Французька влада відхилила клопотання засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова про дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів, де підприємець планував провести переговори з інвестиційними фондами. Як повідомляє «Главком» про це повідомило авторитетне видання Politico.

За інформацією джерела, паризька прокуратура винесла негативне рішення 12 травня, мотивувавши його тим, що «така поїздка за кордон не є необхідною або виправданою». Згідно з чинними обмеженнями, накладеними на Дурова французьким судом, він не має права залишати територію Франції без спеціального дозволу компетентних органів.

Примітно, що раніше французька влада вже надавала Дурову тимчасовий дозвіл на виїзд із країни. Як повідомила прокуратура, підприємець отримував дозвіл на поїздку до Дубаю у період з 15 березня до 7 квітня поточного року.

Напруженість у відносинах між Дуровим та французькою владою посилилася після нещодавньої заяви засновника Telegram про те, що керівник Головного управління зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер нібито вимагав від месенджера блокування каналів румунських консерваторів перед президентськими виборами. За словами Дурова, команда Telegram відповіла відмовою на цю вимогу. Французька розвідка категорично спростувала цю інформацію.

До слова, зовнішня розвідка Франції цікавилася ІР-адресами громадян Румунії, Молдови та України під виглядом боротьби з тероризмом та дитячою порнографією.

Історія конфлікту Дурова з французькими правоохоронними органами розпочалася 24 серпня 2024 року, коли підприємця було затримано в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Йому було висунуто серйозні звинувачення, включаючи співучасть в адмініструванні мережевої платформи з метою забезпечення незаконних транзакцій у складі злочинної групи. За таке правопорушення французьке законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років та штраф у розмірі 500 тисяч євро.

Після затримання слідчий суддя ухвалив рішення про поміщення Дурова під судовий контроль із зобов'язанням внести заставу у розмірі 5 млн євро.

Наприкінці березня 2025 року Дурову тимчасово дозволили залишити Францію, після чого він вилетів до Дубаю.