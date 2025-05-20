Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Французи не дозволили Дурову з'їздити до США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Французи не дозволили Дурову з'їздити до США
Дуров отримав чергову заборону у Франції
фото із відкритих джерел

Франція заборонила засновнику Telegram Павлу Дурову в'їзд до США

Французька влада відхилила клопотання засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова про дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів, де підприємець планував провести переговори з інвестиційними фондами. Як повідомляє «Главком» про це повідомило авторитетне видання Politico.

За інформацією джерела, паризька прокуратура винесла негативне рішення 12 травня, мотивувавши його тим, що «така поїздка за кордон не є необхідною або виправданою». Згідно з чинними обмеженнями, накладеними на Дурова французьким судом, він не має права залишати територію Франції без спеціального дозволу компетентних органів.

Примітно, що раніше французька влада вже надавала Дурову тимчасовий дозвіл на виїзд із країни. Як повідомила прокуратура, підприємець отримував дозвіл на поїздку до Дубаю у період з 15 березня до 7 квітня поточного року.

Напруженість у відносинах між Дуровим та французькою владою посилилася після нещодавньої заяви засновника Telegram про те, що керівник Головного управління зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер нібито вимагав від месенджера блокування каналів румунських консерваторів перед президентськими виборами. За словами Дурова, команда Telegram відповіла відмовою на цю вимогу. Французька розвідка категорично спростувала цю інформацію.

До слова, зовнішня розвідка Франції цікавилася ІР-адресами громадян Румунії, Молдови та України під виглядом боротьби з тероризмом та дитячою порнографією. 

Історія конфлікту Дурова з французькими правоохоронними органами розпочалася 24 серпня 2024 року, коли підприємця було затримано в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Йому було висунуто серйозні звинувачення, включаючи співучасть в адмініструванні мережевої платформи з метою забезпечення незаконних транзакцій у складі злочинної групи. За таке правопорушення французьке законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років та штраф у розмірі 500 тисяч євро.

Після затримання слідчий суддя ухвалив рішення про поміщення Дурова під судовий контроль із зобов'язанням внести заставу у розмірі 5 млн євро.

Наприкінці березня 2025 року Дурову тимчасово дозволили залишити Францію, після чого він вилетів до Дубаю.

Читайте також:

Теги: прокуратура США Франція суддя Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
21 квiтня, 17:34
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова для перемовин з росіянами в будь-якому форматі. Але умови для цього поки явно не склалися
«Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором Тема тижня
2 травня, 16:26
ВООЗ починає скорочення у штаб-квартирі у Швейцарії
Глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників
23 квiтня, 08:54
Грем: Сенат готовий рухатися в цьому напрямку
Вибухи в України та додаткові санкції проти РФ: головне за ніч
27 квiтня, 05:49
Злодій викрав сумку Ноем, поки вона вечеряла
У США затримано грабіжника, який вкрав у міністерки внутрішніх справ сумку Gucci
27 квiтня, 17:58
Першу атомну електростанцію буде побудовано в Любятово-Копаліно
Польща оновила угоду про будівництво першої АЕС
28 квiтня, 19:36
Дональд Трамп впевнений, що Путін його поважає і готовий зупинити війну
Трамп відповів на питання, чи довіряє він Путіну
30 квiтня, 07:35
Гарріс розкритикував Трампа у своїй першій гучній промові після інавгурації
Камала Гарріс закликала американців об'єднатися проти Трампа
1 травня, 16:53
Як відомо, Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року
США та РФ хочуть відновити поставки російського газу до ЄС – Reuters
8 травня, 17:30

Соціум

Французи не дозволили Дурову з'їздити до США
Французи не дозволили Дурову з'їздити до США
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»
Трамп хоче видворити понад 200 тис. українців із США
Трамп хоче видворити понад 200 тис. українців із США
Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб
Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб
Країни ВООЗ ухвалили документ щодо боротьби з пандеміями
Країни ВООЗ ухвалили документ щодо боротьби з пандеміями
Ватикан допоможе звільнити українських медійників з полону РФ
Ватикан допоможе звільнити українських медійників з полону РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
166K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
47K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
46K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
37K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua