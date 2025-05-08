Затримано агентів ФСБ, які готували нові удари Росії по Київщині та Рівненщині

Основним завданням цих коригувальників було знайти і передати локації Третьої штурмової бригади ЗСУ

Служба безпеки затримала ще двох агентів ФСБ у Києві та Рівному. Фігуранти підозрюються у підготовці координат для ракетно-дронових ударів рф по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що основним завданням цих коригувальників було знайти і передати локації Третьої штурмової бригади ЗСУ. Також росіяни хотіли отримати координати військових шпиталів та інших медзакладів, де проходять лікування поранені захисники України.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 24-річний різноробочий з Києва, а також 32-річний дезертир, який переховувався на заході нашої держави.

Зловмисники діяли окремо один від одного фото: Служба безпеки України

«Зловмисники діяли окремо один від одного, але їх координував один куратор з окупаційного «управління ФСБ по Криму та м. Севастополю». Наразі його персональні дані встановлено кіберфахівцями СБУ», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, агенти намагалися знайти військові об’єкти і з’ясувати наявність там особового складу. У разі виявлення «потрібних» цілей фігуранти обходили їх, вдаючи телефонну розмову, а насправді знімали відео з прив’язкою до місцевості.

Вказується, що для конспірації зрадники використовували по два гаджети: на один – фіксували локації об’єктів, а з другого – контактували з куратором через анонімні чати у месенджері.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили агентів та провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації у двох регіонах України обох фігурантів затримали одночасно, коли вони шпигували біля військових об’єктів. На місці подій у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Переписка затриманих з російським куратором фото: Служба безпеки України

СБУ вилучила у заьриманих мобільні телефони із доказами роботи на ворога фото: Служба безпеки України

Переписка з російським куратором фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, яка вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.