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Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку
Сума штрафу складає близько 20 тис. турецьких лір
фото із відкритих джерел

Авіакомпанії Туреччини почнуть штрафувати пасажирів, які встають з місця до повної зупинки літака

Пасажирів турецьких авіакомпаній штрафуватимуть, якщо вони вставатимуть до повної зупинки літака та відключення сигналу ременів безпеки. Заходи набули чинності, Turkish Airlines сповістила про це екіпажі. Про це пише «Главком» із посиланням на  AirlineHaber.

Перевізник Turkish Airlines повідомив своїх бортпровідників про зміни. До порушників правил, згідно з повідомленням, відноситимуть пасажирів, які встають до повної зупинки літака, відкривають багажні полиці або пересуваються по салону всупереч розпорядженням екіпажу. 

Генеральне управління цивільної авіації (SHGM) країни затвердило новий циркуляр, у якому за подібне порушення передбачено адміністративні штрафи. 

«В оголошення для пасажирів під час польотів комерційних авіаперевізників внесено зміни з метою попередження пасажирів, які палять на борту, а також тих, хто встає до повної зупинки літака та вимкнення сигналу ременів безпеки, порушуючи порядок. Ці заходи спрямовані на підвищення дисципліни та обізнаності пасажирів», – йдеться в циркулярі.

Сума штрафу за передчасне вставання з крісла чи куріння на борту становить близько 20 000 турецьких лір (приблизно $520).

Нагадаємо, британські фахівці працюють над підготовкою до відновлення авіасполучення в Україні одразу після досягнення домовленості про припинення вогню.

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення війни з Росією. Протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору Wizz Air планує відновити близько 30 маршрутів.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

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Теги: літак штраф Туреччина авіація авіарейс

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