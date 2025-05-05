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СБУ затримала на Донеччині комбата, який «обклав даниною» виплати підлеглих

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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СБУ затримала на Донеччині комбата, який «обклав даниною» виплати підлеглих
Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн «відкатів»
фото: СБУ

За поданням комбата підлеглі отримували повну суму надбавки начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат. Як передає «Главком», про це повідомляють СБУ та ДБР.

За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

СБУ затримала на Донеччині комбата, який «обклав даниною» виплати підлеглих фото 1
фото: ДБР

«Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на «передньому краю» так довго, а після отримання виплати кожен з них мав «відрахувати» командиру по 40 тис. грн. У разі відмови платити «данину» комбат погрожував підлеглим реальною відправкою «на нуль», – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн «відкатів».

«Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали «на гарячому» під час передачі йому неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала на Донеччині комбата, який «обклав даниною» виплати підлеглих фото 2
фото: ДБР

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, в результаті чого було завдано державі збитків на суму 4,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію та ДБР.

Слідство встановило, що у період із вересня по грудень 2022 року посадовець оформив неправдиві документи щодо участі 62 військовослужбовців частини у бойових діях. Насправді ці військовослужбовці були направлені для виконання завдань у Київській області, яка на той час не належала до зон активних бойових дій.

Також військовослужбовець Запорізького обласного ТЦК Олександр Кушнірук отримав понад 3 млн грн грошової компенсації, за які придбав квартиру у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій і реєстр речових прав на нерухоме майно.

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Теги: СБУ військові розслідування

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