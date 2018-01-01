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    Дженнифер Лопес вышла на сцену в слишком откровенном наряде

    Певица, несмотря на возраст, продолжает примерять чересчут пикантные платья
    Во время концерта в Миннеаполисе популярная американская певица Дженнифер Лопес вышла на сцену в чересчур откровенных нарядах. 48-летняя певица сменила несколько костюмов, каждый из которых был в разы откровеннее предыдущего. Сначала Лопес была замечена в ассиметричном красном платье с блестками. Позже артистка блистала на сцене в одном боди с
    • Сьогодні, 16:13
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    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Певица, несмотря на возраст, продолжает примерять чересчут пикантные платья

    Во время концерта в Миннеаполисе популярная американская певица Дженнифер Лопес вышла на сцену в чересчур откровенных нарядах. 48-летняя певица сменила несколько костюмов, каждый из которых был в разы откровеннее предыдущего.

    Сначала Лопес была замечена в ассиметричном красном платье с блестками. Позже артистка блистала на сцене в одном боди с пайетками и колготках в сеточку. Эти платья подчеркивали ее идеальную фигуру, которая десятилетиями остается практически неизменной.

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    Дженнифер Лопес вышла на сцену в слишком откровенном наряде
    Дженнифер Лопес вышла на сцену в слишком откровенном наряде

    Напомним, Лопес встречается с 42-летним экс-бейсболистом Алексом Родригесом. В прессе поговаривают, что их отношения – очень серьезны. Недавно они появились вместе на вечеринке, модного бренда Guess.

    Джерело: Сегодня

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