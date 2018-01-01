  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина

    Коллекция одежды пестрит неожиданными сочетаниями фасонов и принтами самой певицы
    Знаменитая американская певица Бейонсе создала капсульную серию одежды ко Дню святого Валентина. Она включает футболки и толстовки, украшенные надписями по мотивам ее творчества, а также портретами самой звезды. Например, на толстовке «K is for King Бейонсе» изображается сама артистка из клипа на песню Jay-Z Family Feud. А на других
    • Сьогодні, 16:27
    • Розсилка
    Коллекция одежды от Бейонсе
    Коллекция одежды от Бейонсе

    Коллекция одежды пестрит неожиданными сочетаниями фасонов и принтами самой певицы

    Знаменитая американская певица Бейонсе создала капсульную серию одежды ко Дню святого Валентина. Она включает футболки и толстовки, украшенные надписями по мотивам ее творчества, а также портретами самой звезды.

    Например, на толстовке «K is for King Бейонсе» изображается сама артистка из клипа на песню Jay-Z Family Feud. А на других футболках напечатаны названия треков, котрые входят в ее последний на сегодня альбом Lemonade.

    Также на других предметах одежды можно встретить цитаты из более ранних песен поп-дивы. Например, Baby Boy (надпись «fulfill my fantasies»), которая входит в пластинку Dangerously in Love (2003).

    Цены на эту одежду стартуют с $35. Приобрести их можно на официальном сайте артистки.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина
    Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина

    Читайте также: Опубликованы фото с лучшими нарядами четвертого дня Ukrainian Fashion Week.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    мода и красота певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ