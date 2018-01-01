Бейонсе выпустила серию экстравагантной одежды ко Дню святого Валентина

Коллекция одежды пестрит неожиданными сочетаниями фасонов и принтами самой певицы

Знаменитая американская певица Бейонсе создала капсульную серию одежды ко Дню святого Валентина. Она включает футболки и толстовки, украшенные надписями по мотивам ее творчества, а также портретами самой звезды. Например, на толстовке «K is for King Бейонсе» изображается сама артистка из клипа на песню Jay-Z Family Feud. А на других



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Коллекция одежды от Бейонсе

Коллекция одежды пестрит неожиданными сочетаниями фасонов и принтами самой певицы

Знаменитая американская певица Бейонсе создала капсульную серию одежды ко Дню святого Валентина. Она включает футболки и толстовки, украшенные надписями по мотивам ее творчества, а также портретами самой звезды.

Например, на толстовке «K is for King Бейонсе» изображается сама артистка из клипа на песню Jay-Z Family Feud. А на других футболках напечатаны названия треков, котрые входят в ее последний на сегодня альбом Lemonade.

Также на других предметах одежды можно встретить цитаты из более ранних песен поп-дивы. Например, Baby Boy (надпись «fulfill my fantasies»), которая входит в пластинку Dangerously in Love (2003).

Цены на эту одежду стартуют с $35. Приобрести их можно на официальном сайте артистки.

Джерело: 24 канал