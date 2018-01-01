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    София Ротару опубликовала фото со своего отдыха на Мальдивах

    Знаменитая певица поделилась радостью от отпуска в экзотической стране
    Легендарная украинская певица София Ротару проводит отпуск на Мальдивах. 70-летняя артистка опубликовала фото, которое показывает ее на пляже, подписав его: «Душевного тепла и любви всем». Как стало известно «Главкому», на снимке Ротару позирует в ярком бикини, поверх которого надеты белая рубашка и синее парео. Поклонники
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    София Ротару
    София Ротару

    Знаменитая певица поделилась радостью от отпуска в экзотической стране

    Легендарная украинская певица София Ротару проводит отпуск на Мальдивах. 70-летняя артистка опубликовала фото, которое показывает ее на пляже, подписав его: «Душевного тепла и любви всем».

    Как стало известно «Главкому», на снимке Ротару позирует в ярком бикини, поверх которого надеты белая рубашка и синее парео.

    Поклонники артистки засыпали ее комплиментами: «Стильно», «Суперпевица и женщина!», «София Михайловна безупречна во всем и всегда!», «Ах, какая женщина!», «Как и всегда, прекрасна», «Чудесный образ! Всегда и во всем вы были и остаетесь для меня непревзойденным образцом обворожительной женщины, талантливой певицы и прекрасного человека», «Возраст — это не про вас», «Шикарная женщина! Во все времена!»

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    София Ротару опубликовала фото со своего отдыха на Мальдивах
    София Ротару опубликовала фото со своего отдыха на Мальдивах
    София Ротару опубликовала фото со своего отдыха на Мальдивах

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