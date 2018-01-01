София Ротару опубликовала фото со своего отдыха на Мальдивах

Знаменитая певица поделилась радостью от отпуска в экзотической стране

Легендарная украинская певица София Ротару проводит отпуск на Мальдивах. 70-летняя артистка опубликовала фото, которое показывает ее на пляже, подписав его: «Душевного тепла и любви всем». Как стало известно «Главкому», на снимке Ротару позирует в ярком бикини, поверх которого надеты белая рубашка и синее парео. Поклонники

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София Ротару

Знаменитая певица поделилась радостью от отпуска в экзотической стране

Легендарная украинская певица София Ротару проводит отпуск на Мальдивах. 70-летняя артистка опубликовала фото, которое показывает ее на пляже, подписав его: «Душевного тепла и любви всем».

Как стало известно «Главкому», на снимке Ротару позирует в ярком бикини, поверх которого надеты белая рубашка и синее парео.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами: «Стильно», «Суперпевица и женщина!», «София Михайловна безупречна во всем и всегда!», «Ах, какая женщина!», «Как и всегда, прекрасна», «Чудесный образ! Всегда и во всем вы были и остаетесь для меня непревзойденным образцом обворожительной женщины, талантливой певицы и прекрасного человека», «Возраст — это не про вас», «Шикарная женщина! Во все времена!»