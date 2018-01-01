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    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии

    Артистка позирует в брендовой одежде на фоне граффити и размышляет о собственной семье
    Звезда американской сцены Кэти Перри стала музой мартовского номера популярного журнала Glamour. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка рассказала о своем отношении к бисексуальности. 33-летняя исполнительница также поделилась своими соображениями о построении семьи. Артистка отметила, что планирует переписать текст своего хита 2008
    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Кэти Перри
    Кэти Перри

    Артистка позирует в брендовой одежде на фоне граффити и размышляет о собственной семье

    Звезда американской сцены Кэти Перри стала музой мартовского номера популярного журнала Glamour. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка рассказала о своем отношении к бисексуальности.

    33-летняя исполнительница также поделилась своими соображениями о построении семьи. Артистка отметила, что планирует переписать текст своего хита 2008 года I Kissed A Girl, в котором бисексуальность, по ее мнению, описана не совсем верно из-за множества стереотипов. Также Кэтти призналась, что уже начала готовить себя к тому, что когда-то у нее будет семья, но ей перед этим нужно провести «операцию души».

    На снимках для журнала Кэти позирует в нарядах от Prada. Автором яркого фотосета стала Эмма Саммертон. Певица позировала у стен, раскрашенных уличными художниками.

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    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии
    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии
    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии
    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии
    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии
    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии
    Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии

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    Джерело: 24 канал

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