Американская певица снялась в пестрой молодежной фотосессии

Артистка позирует в брендовой одежде на фоне граффити и размышляет о собственной семье

Звезда американской сцены Кэти Перри стала музой мартовского номера популярного журнала Glamour. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка рассказала о своем отношении к бисексуальности. 33-летняя исполнительница также поделилась своими соображениями о построении семьи. Артистка отметила, что планирует переписать текст своего хита 2008



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Кэти Перри

Артистка позирует в брендовой одежде на фоне граффити и размышляет о собственной семье

Звезда американской сцены Кэти Перри стала музой мартовского номера популярного журнала Glamour. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка рассказала о своем отношении к бисексуальности.

33-летняя исполнительница также поделилась своими соображениями о построении семьи. Артистка отметила, что планирует переписать текст своего хита 2008 года I Kissed A Girl, в котором бисексуальность, по ее мнению, описана не совсем верно из-за множества стереотипов. Также Кэтти призналась, что уже начала готовить себя к тому, что когда-то у нее будет семья, но ей перед этим нужно провести «операцию души».

На снимках для журнала Кэти позирует в нарядах от Prada. Автором яркого фотосета стала Эмма Саммертон. Певица позировала у стен, раскрашенных уличными художниками.

Джерело: 24 канал