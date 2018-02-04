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    Светлана Лобода похвасталась новой наградой в России

    Российские меломаны отметили альбом и клип певицы
    Популярная певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России, вызывая таким образом возмущение патриотов Украины, поделилась со своими подписчиками новостью о новой награде в РФ. На этот раз отметили ее альбом H2LO, который признали лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки, сообщает
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:47
    • Розсилка
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода

    Российские меломаны отметили альбом и клип певицы

    Популярная певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России, вызывая таким образом возмущение патриотов Украины, поделилась со своими подписчиками новостью о новой награде в РФ. На этот раз отметили ее альбом H2LO, который признали лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки, сообщает «Главком».

    Голосование проводилось среди подписчиков страницы «Русская музыка». Напомним, H2LO является последней на сегодня пластинкой артистки.

    Кроме того, ее новый клип на песню «Случайная» признали в России лучшим музыкальным видео января. Также Лобода поблагодарила своих поклонников за поддержку и высокую оценку.

    Недавно Лобода рассказала о своем опыте секса втроем.
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