Светлана Лобода похвасталась новой наградой в России

Российские меломаны отметили альбом и клип певицы

Популярная певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России, вызывая таким образом возмущение патриотов Украины, поделилась со своими подписчиками новостью о новой награде в РФ. На этот раз отметили ее альбом H2LO, который признали лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки, сообщает