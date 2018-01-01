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    Опубликованы самые оригинальные наряды с Ukrainian Fashion Week

    Звезды отечественного шоу-бизнеса примерили необычные платья и костюмы
    На выходных в Киеве стартовало одно из главных модных событий Украины Ukrainian Fashion Week 18/19. Главной площадкой мероприятия стал «Мыстецкий Арсенал», в котором по этому случаю собрались многие звезды отечественной сцены. Традиционно Неделя моды открывала своим показом Лилия Пустовит. Также в этот день новые коллекции представили
    • Сьогодні, 13:15
    • Розсилка
    Ukrainian Fashion Week
    Ukrainian Fashion Week

    Звезды отечественного шоу-бизнеса примерили необычные платья и костюмы

    На выходных в Киеве стартовало одно из главных модных событий Украины Ukrainian Fashion Week 18/19. Главной площадкой мероприятия стал «Мыстецкий Арсенал», в котором по этому случаю собрались многие звезды отечественной сцены.

    Традиционно Неделя моды открывала своим показом Лилия Пустовит. Также в этот день новые коллекции представили Елена Буренина, Катя Сильченко, Надя Дзяк, Елена Голец, Иван Фролов и другие.

    Среди гостей первого дня были гимнастка Анна Ризатдинова, певица Санта Димопулос, мама певицы Веры Брежневой, телеведущая Маша Ефросинина, певица Tayanna, шоумен Андрей Джеджула и многие другие.

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    Мама Веры Брежневой
    Алексей Дивеев-Церковный
    Тамерлан и его супруга Алена Омаргалиева
    Вячеслав и Ирина Дуденко
    Маша Цуканова
    Светлана Вольнова
    Tayanna
    Татьяна Гончарова
    Маша Ефросинина
    Слава Каминская
    Елена Винярская
    Санта Димопулос
    Женя Галич и Полина Ткач
    Анна Ризатдинова
    Юлия Санина
    Лилу
    Андрей Джеджула
    Дизайнер Артем Климчук, пиарщик Алексей Прищепа, Елизавета Юрушева и Таня Терехова
    Леся Матвеева
    Лида и Валид Арфуш
    Анатолий Анатолич и его супруга Юла
    Владимир Буланьков
    Анна Мартиненко

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    Джерело: Табло ID

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