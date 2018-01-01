Опубликованы самые оригинальные наряды с Ukrainian Fashion Week

Звезды отечественного шоу-бизнеса примерили необычные платья и костюмы

На выходных в Киеве стартовало одно из главных модных событий Украины Ukrainian Fashion Week 18/19. Главной площадкой мероприятия стал «Мыстецкий Арсенал», в котором по этому случаю собрались многие звезды отечественной сцены. Традиционно Неделя моды открывала своим показом Лилия Пустовит. Также в этот день новые коллекции представили



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Ukrainian Fashion Week

Звезды отечественного шоу-бизнеса примерили необычные платья и костюмы

На выходных в Киеве стартовало одно из главных модных событий Украины Ukrainian Fashion Week 18/19. Главной площадкой мероприятия стал «Мыстецкий Арсенал», в котором по этому случаю собрались многие звезды отечественной сцены.

Традиционно Неделя моды открывала своим показом Лилия Пустовит. Также в этот день новые коллекции представили Елена Буренина, Катя Сильченко, Надя Дзяк, Елена Голец, Иван Фролов и другие.

Среди гостей первого дня были гимнастка Анна Ризатдинова, певица Санта Димопулос, мама певицы Веры Брежневой, телеведущая Маша Ефросинина, певица Tayanna, шоумен Андрей Джеджула и многие другие.

Джерело: Табло ID