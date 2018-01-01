Экс-участница «ВИА Гры» впервые снялась в кино

Известная певица сыграет в мелодраме девушку, которая на 20 лет лет ее младше

Певица Надежда Мейхер (Грановская), которая ранее выступала в популярной поп-группе «ВИА Гра», впервые выступила в качестве актрисы кино. Она исполняет одну из ролей в новой мелодраме Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Как признается сама артистка, она с детства мечтала появится на экранах. Будучи еще девочкой, она



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Надежда Мейхер

Известная певица сыграет в мелодраме девушку, которая на 20 лет лет ее младше

Певица Надежда Мейхер (Грановская), которая ранее выступала в популярной поп-группе «ВИА Гра», впервые выступила в качестве актрисы кино. Она исполняет одну из ролей в новой мелодраме Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды».

Как признается сама артистка, она с детства мечтала появится на экранах. Будучи еще девочкой, она приезжала к бабушке и разыгрывала там сценки. Сегодня же сниматься в фильме певица поначалу боялась, но Байрак все-таки удалось ее уговорить.

«Она рассказала сюжет, который мне безумно понравился. Я в свою героиню просто влюбилась! Какая у нее судьба: неоднозначная, сложная... Чем глубже Оксана погружала в сюжетную линию, тем становилось интереснее. Конечно, сразу поняла, что роль сложная, эмоциональная. Ведь я играю ее и в молодости, и 20 лет спустя. Было интересно примерить на себя образ 55-летней женщины», - рассказывает певица.

Джерело: Вести