Триумфальное возвращение: Похудевшая Мэрайя Кери презентовала новый клип



Мэрайя Кери

Популярная американская певица Мэрайя Кэри продемонстрировала роскошную фигуру в откровенных нарядах

В видеоработе на композицию GTFO (Get the f**k out), которую она вероятно посвятила своему бывшему бойфренду миллиардеру Джеймсу Пэкеру, певица предстает во всей своей красе.

Одета в соблазнительную черное нижнее белье и колготы в сеточку, певица позирует в эротических позах, сидя на кухонном столе и кровати.

Так в довольно соблазнительном виде исполнительница в некоторой степени мстит своему бывшему, потому что на это указывает текст и название песни GTFO, в припеве которой Кэри нежно спрашивает: «А не пошел бы ты?»

Однако единственными спутниками Кэри в клипе стали бездонный стакан красного вина и стратегически размещена подушка.

Джерело: ТСН