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    Шоу-биз

    Триумфальное возвращение: Похудевшая Мэрайя Кери презентовала новый клип

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    Мэрайя Кери - Триумфальное возвращение: Похудевшая Мэрайя Кери презентовала новый клип
    Мэрайя Кери

    Популярная американская певица Мэрайя Кэри продемонстрировала роскошную фигуру в откровенных нарядах

    В видеоработе на композицию GTFO (Get the f**k out), которую она вероятно посвятила своему бывшему бойфренду миллиардеру Джеймсу Пэкеру, певица предстает во всей своей красе.

    Одета в соблазнительную черное нижнее белье и колготы в сеточку, певица позирует в эротических позах, сидя на кухонном столе и кровати. 

    Так в довольно соблазнительном виде исполнительница в некоторой степени мстит своему бывшему, потому что на это указывает текст и название песни GTFO, в припеве которой Кэри нежно спрашивает: «А не пошел бы ты?»

    Однако единственными спутниками Кэри в клипе стали бездонный стакан красного вина и стратегически размещена подушка.

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    Джерело: ТСН

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