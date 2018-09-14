Триумфальное возвращение: Похудевшая Мэрайя Кери презентовала новый клип
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Розсилка
Популярная американская певица Мэрайя Кэри продемонстрировала роскошную фигуру в откровенных нарядах
В видеоработе на композицию GTFO (Get the f**k out), которую она вероятно посвятила своему бывшему бойфренду миллиардеру Джеймсу Пэкеру, певица предстает во всей своей красе.
Одета в соблазнительную черное нижнее белье и колготы в сеточку, певица позирует в эротических позах, сидя на кухонном столе и кровати.
Так в довольно соблазнительном виде исполнительница в некоторой степени мстит своему бывшему, потому что на это указывает текст и название песни GTFO, в припеве которой Кэри нежно спрашивает: «А не пошел бы ты?»
Однако единственными спутниками Кэри в клипе стали бездонный стакан красного вина и стратегически размещена подушка.
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Джерело: ТСН