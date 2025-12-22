Помер британський співак та автор пісні The Road to Hell Кріс Рі

Автор хіта Driving Home for Christmas помер у віці 74 років

Пішов з життя легендарний британський співак та гітарист. Музикант найвідоміших хітів The Road to Hell та Driving Home for Christmas помер у віці 74 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС News.

Про смерть співака повідомила його родина. Кріс Рі помер у понеділок 22 грудня в лікарні. Співака здолала короткочасна хвороба. «З сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого Кріса. Він мирно пішов із життя сьогодні в лікарні після нетривалої хвороби, в оточенні родини», – йдеться у заяві від імені дружини та двох дітей співака.

Окремим дебютом Кріса Рі стала його композиція Driving Home for Christmas фото: Вікіпедія

Пік своєї популярності співак здобув у 1980-х роках, коли у світ вийшла пісня The Road to Hell, яка стала хітом. Також серед його найпопулярніших робіт відзначають такі пісні Кріса Рі – Auberge, On the Beach і Road to Hell. Окремим дебютом музиканта стала його композиція Driving Home for Christmas, де він співає про дорогу мандрівника додому в передноворічний час. Цей трек став синглом реклами M&S Food у 2025 році, нагадавши про творчість Кріса Рі.

Driving Home for Christmas

Творчий шлях Кріса Рі почався у 19 років, коли після спроб здобуття професії у сфері бізнесу та освіти, він зацікавився музикою. Тоді він придбав свою першу гітару, на якій вчився грати протягом двох років та згодом став учасником гурту «Магдалена». Потім музикант пішов у сольну кар’єру, підписавши контракт з фірмою «Magnet Records». У 1978 він випустив свій перший сингл «Fool (if you think it's over)».

Chris Rea The Road To Hell 1989 Full Version

З часом Кріс Рі потрапив у творчу кризу, але згодом на нього чекав успіх та десятки нових пісень й альбомів. Серед них альбом The Road To Hell, який визнали найкращою роботою співака. Також збірник пісень The Best Of Chris Rea, де композицію If You Were Me Кріс Рі заспівав разом з Елтоном Джоном. За життя музикант створював пісні у стилі блюз та джаз. Відомо, що свого часу Кріс Рі кілька разів приїжджав із концертами до України. Зокрема музикант мав виступи у Києві.

Нагадаємо, що після тривалої боротьби з важкою хворобою помер 38-річний український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту Adam. Співак з листопада перебував у комі через тяжку хворобу – туберкульозний менінгіт.

Також повідомлялося, що у п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.