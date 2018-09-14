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    Шоу-биз

    Самые ярки луки селебритиз на Diamond Ball (фото)

    • Розсилка
    Самые ярки луки селебритиз на Diamond Ball (фото)

    Ослепительное мероприятие

    В Нью-Йорке уже в четвертый раз прошел ежегодный благотворительный бал Рианны — Diamond Ball. Она устраивает его, чтобы собрать средства для своего благотворительного фонда Clara Lionel Foundation, созданного в честь ее дедушки и бабушки. Для вечера певица выбрала белый кружевной комбинезон с объемной юбкой в виде банта от Alexis Mabille. Поддержать Рианну на бал пришли ее знаменитые друзья, среди которых Пэрис Хилтон, A$AP Rocky, Жасмин Сандерс, Джоан Смоллс и другие.

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    A$AP ROCKY
    ЖАСМИН САНДЕРС
    ПЭРИС И НИКИ ХИЛТОН
    ДЖОАН СМОЛЛС
    ЭЛЛЕН ФОН УНВЕРТ
    ЭЛЛЕН ФОН УНВЕРТ
    ДАКИ ТОТ
    ТЕЙАНА ТЕЙЛОР
    КЭНДИС СВЕЙНПОЛ
    ЖОЗЕФИН СКРИВЕР
    ТИФФАНИ ХАДДИШ
    ДЖАСТИН СКАЙ

    мода и красота Пэрис Хилтон певица
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