Самые ярки луки селебритиз на Diamond Ball (фото)



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Ослепительное мероприятие

В Нью-Йорке уже в четвертый раз прошел ежегодный благотворительный бал Рианны — Diamond Ball. Она устраивает его, чтобы собрать средства для своего благотворительного фонда Clara Lionel Foundation, созданного в честь ее дедушки и бабушки. Для вечера певица выбрала белый кружевной комбинезон с объемной юбкой в виде банта от Alexis Mabille. Поддержать Рианну на бал пришли ее знаменитые друзья, среди которых Пэрис Хилтон, A$AP Rocky, Жасмин Сандерс, Джоан Смоллс и другие.