Перший міністр закордонних справ Росії пояснив, хто може стати наступником Лаврова

Ексглава МЗС Росії Андрій Козирєв: Сергій Лавров був іншою людиною

У путінській Росії ключовим критерієм призначення на посади є повна лояльність до самого очільника Кремля. Тому і наступником чинного міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова може стати будь-хто, згодний виконувати усі накази Путіна. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр закордонних справ Російської Федерації (1990-96) Андрій Козирєв.

Зокрема, на запитання про можливого наступника Лаврова, він відповів: «Навіть двірник. Головне, щоб у нього не було совісті. Бо ж навіть двірник може сказати вам, що я не збираюся брати участь у цьому. А потрібно знайти того, хто скаже Путіну лише «так», і нічого більше».

Андрій Козирєв розповів, що багато років не спілкується ані з Лавровим, ані з помічником Путіна Ушаковим: «… тому я нічого не можу сказати про них, вони зараз інші люди. Коли ми були молодші, його [Лаврова] я рекомендував тодішньому міністру закордонних справ Едуарду Шеварднадзе призначити на моє місце, коли я працював начальником управління [Управління міжнародних організацій МЗС], а він [Лавров] був заступником керівника сусіднього управління. Все це було за часів СРСР».

Щодо Лаврова, то колись Андрій Козирєв навіть вважав його за однодумця: «Він став зовсім іншою людиною. Він був моїм соратником, поділяв мою точку зору. І навіть іноді мені підказував, мовляв, в такій-то ситуації потрібно діяти більш рішуче. Я бачив його як людину-однодумця, а не просто хорошого професіонала. Що з ним сталося, чому він зробив цей поворот на 180 градусів у своїх поглядах, я не знаю. Ми з ним з тих пір практично не спілкувалися. Це вам потрібно запросити якихось психологів, щоб зрозуміти, як от у людей це відбувається. Він був нормальною, веселою людиною. Коли був комсомольським лідером, вожаком, звичайно, повторював всілякі ідеологічні речі. Усі повторювали. Але взагалі він був нормальним хлопцем, і в інституті також. Ми пропрацювали з ним чотири-п'ять років. У нього нормальна родина. Тепер я нічого про нього не знаю».

Нагадаємо, 18 лютого у Ер-Ріяді відбулася зустріч американської та російської делегацій – перша від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. США представляли державний секретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець із питань Близького Сходу Стів Віткофф. Від російської сторони приїхали очільник МЗС РФ Сергій Лавров, помічник кремлівського ватажка Путіна Юрій Ушаков та гендиректор Фонду прямих інвестицій, колишній киянин Кирило Дмитрієв.

Також «Главком» повідомляв, з посиланням на слова Андрія Козирєва, що справжньою метою Росії щодо таких переговорів є не припинення війни, а знищення України і приниження Америки.