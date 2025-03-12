Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні

Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню

Рубіо: Найцікавіше в сучасній війні те, що її простіше, ніж будь-коли, контролювати

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не мають труднощів із контролем дотримання режиму припинення вогню з боку України та Росії. За його словами, Вашингтон володіє всіма необхідними технологіями для такого моніторингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Найцікавіше в сучасній війні те, що її простіше, ніж будь-коли, контролювати. І просто тому, що на землі так багато очей, а також є всілякі накладні, знаєте, комерційні супутники і тому подібне. Приховати удари безпілотників було б досить складно. Важко було б приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерію», – сказав держсекретар США.

Рубіо додав, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за режимом припинення вогню.

«Якщо (росіяни) скажуть «так», одна з речей, яку нам доведеться визначити, це те, кому обидві сторони довірять бути на місцях і стежити за деякими обстрілами зі стрілецької зброї та обмінами, які можуть відбутися, але це практики, які стали звичайними в цих процесах, і я не думаю, що це буде важко налаштувати», – підсумував Рубіо.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стала війна в Україні.

Зокрема, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Також стало відомо, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову. На тлі переговорів представників США та України в Саудівській Аравії російська посадовиця заявила, що «головні новини будуть приходити з Москви», тому слід слідувати за новинами не з Джидді, а зі столиці РФ.