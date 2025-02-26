Трамп відповів, скільки триватиме війна в Україні та чи потрібні миротворчі війська

Трамп вважає, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі»

За словами Трампа, угода з Росією закінчить війну

Президент США Дональд Трамп думає, що угода з Росією покладе край війні в Україні. На його думку, сам Володимир Путін хоче цього. Про це інформує «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами Трампа, війна триватиме деякий час, поки вони не укладуть угоду з Росією.

«Війна може тривати ще деякий час або бути врегульована швидко. Я думаю, вона буде врегульована швидко. Я розмовляв із президентом Путіним, я думаю, він хоче залагодити це», – сказав Трамп.

Крім того, президент США висловився щодо розміщення миротворців із країн НАТО в Україні. Трамп вважає, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі».

Крім того, відповідаючи на питання журналістів про те, що в Росії проти розміщення миротворчих військ, Трамп сказав, що «це не те, що говорили мені».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у цю п’ятницю, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами. Трамп також заявив, що в результаті американські платники податків отримають назад свої гроші із надлишком.

Раніше стало відомо, що Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови. Вони характеризують угоду як спосіб розвинути відносини зі США, щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни.