Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відповів, скільки триватиме війна в Україні та чи потрібні миротворчі війська

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відповів, скільки триватиме війна в Україні та чи потрібні миротворчі війська
Трамп вважає, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі»
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, угода з Росією закінчить війну

Президент США Дональд Трамп думає, що угода з Росією покладе край війні в Україні. На його думку, сам Володимир Путін хоче цього. Про це інформує «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами Трампа, війна триватиме деякий час, поки вони не укладуть угоду з Росією.

«Війна може тривати ще деякий час або бути врегульована швидко. Я думаю, вона буде врегульована швидко. Я розмовляв із президентом Путіним, я думаю, він хоче залагодити це», – сказав Трамп.

Крім того, президент США висловився щодо розміщення миротворців із країн НАТО в Україні. Трамп вважає, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі».

Крім того, відповідаючи на питання журналістів про те, що в Росії проти розміщення миротворчих військ, Трамп сказав, що «це не те, що говорили мені».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у цю п’ятницю, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами. Трамп також заявив, що в результаті американські платники податків отримають назад свої гроші із надлишком.

Раніше стало відомо, що Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови. Вони характеризують угоду як спосіб розвинути відносини зі США, щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни.

Читайте також:

Теги: миротворці Україна Дональд Трамп путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терористи-смертники – нова тактика росіян
Терористи-смертники. Росіяни перейшли до нової тактики
8 лютого, 12:25
Генеральна Асамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни РФ проти України
Шлях до миру від Орбана і Трампа
24 лютого, 23:09
Вся електронна начинка УМПБ захована під носовий обтічник, що дозволяє застосовувати снаряд-бомбу на великі відстані
Російський літак скинув на Білгородську область «розумну бомбу»
26 сiчня, 12:50
Українцям можуть різко скоротити соціальні виплати, але тільки для тих біженців, які тільки зараз приїдуть в Німеччину
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний
29 сiчня, 03:05
Внаслідок удару загинули п'ятеро осіб
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра
4 лютого, 16:54
Президент США Дональд Трамп
Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС
8 лютого, 04:25
Газ залишається нагальною проблемою для Європи
Європа знайшла спосіб впоратися з рекордними цінами на газ – Financial Times
12 лютого, 09:25
В основі стрічки – випадково знятий бій на боді-камеру на позиції «Реал» на сході України, звідси й назва фільму
«Перша і, можливо, остання». Документальна стрічка Сенцова виходить в прокат
17 лютого, 16:46
Петро Порошенко і Володимир Зеленський, Верховна Рада
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
17 лютого, 11:14

Політика

Трамп відповів, скільки триватиме війна в Україні та чи потрібні миротворчі війська
Трамп відповів, скільки триватиме війна в Україні та чи потрібні миротворчі війська
Трамп розповів, чи будуть надавати США військову допомогу Україні у майбутньому
Трамп розповів, чи будуть надавати США військову допомогу Україні у майбутньому
Трамп анонсував візит Зеленського до США
Трамп анонсував візит Зеленського до США
Маркарова: До Конгресу США внесено проєкт резолюції на підтримку України
Маркарова: До Конгресу США внесено проєкт резолюції на підтримку України
Угорщина висунула нові умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ
Угорщина висунула нові умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ
Найбільше з часів «холодної війни». Стармер оголосив про зростання оборонного бюджету Британії
Найбільше з часів «холодної війни». Стармер оголосив про зростання оборонного бюджету Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
317K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
173K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
16K
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали

Новини

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua